Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Jake Paul x Andre August de sua competição de oito rounds cruiserweight, cortesia de vários meios de comunicação.

Paul x August aconteceu em 15 de dezembro no Caribe Royale em Orlando, Flórida. Jake Paul (9-1) e Andre August (10-2) competiram no evento principal. O

Veja mais destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Paul vs. August, confira nosso blog ao vivo do MMA Fighting.

Pré-luta: As coisas estão prestes a começar a rolar. O locutor do ringue está no ringue com as garotas do ring card, pois parece que as apresentações estão prestes a acontecer. O DJ está arrasando com um mix de Phil Collins, DMX e agora Naughty By Nature, para alegria do público.

E agora Raiche irá executar o Hino Nacional.

Multidão muito profissional de Jake Paul enquanto Andre August sai sob um coro de vaias. Paul cantou “Rockin’ Around the Christmas Tree”.

Rodada 1: Paul e August se encontram no centro e Paul acerta o primeiro golpe forte da luta. Paul acerta uma bela combinação, August tenta responder, mas Paul parece muito confortável, acertando os golpes fortes logo no início. O jan de Paul continua caindo, e então Paul destrói August com um uppercut de direita e August cai e está tudo acabado! Paul prometeu um nocaute no primeiro round e conseguiu.

Resultado Oficial: Jake Paul derrotou. André August por nocaute – Round 1, 2:32