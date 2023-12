Assista aos destaques completos do vídeo da luta Deontay Wilder x Joseph Parker de sua competição de oito rounds cruiserweight, cortesia de vários meios de comunicação.

Wilder x Parker aconteceu em 23 de dezembro na Freedom Arena em Riad, Arábia Saudita. Deontay Wilder (43-3-1) e Joseph Parker (34-3) competiram em uma disputa de pesos pesados.

Resultado: Joseph Parker derrotou. Deontay Wilder por decisão unânime.

Veja mais destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Wilder vs. Parker, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Wilder circulando do lado de fora enquanto os dois lutadores demoram um pouco antes de atacar. Demorando bastante, já que estamos há dois minutos com pouca ação digna de nota. Parker entra com a mão direita, o que acorda a multidão. Parece que esse será o nosso único golpe significativo da rodada. Então…

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker.

2 ª rodada: Parker dá um soco no corpo. Um grande soco de Parker pega o ar enquanto Wilder continua a circular. Parker com outra direita logo após a luva de Wilder. Jab de Wilder. Parker se aventura com a mão direita, levando ao empate. Wilder vira à esquerda enquanto está recuando. Parker vai até o corpo com alguns socos.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 20-18 Parker.

Rodada 3: Wilder lançando seu jab apenas para encontrar o alcance. Parker avança e quase acerta Wilder, mas a troca é praticamente inofensiva. Há um golpe de Wilder. Golpe rápido no corpo de Parker. Parker ataca o corpo novamente. Parker com a mão direita, mas quase é atingido por um contra-ataque de Wilder. Um soco de Parker leva Wilder às cordas. Parker marca com outra mão direita.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 30-27 Parker.

Rodada 4: Há um grande golpe de Wilder e Parker consegue se esquivar. A mão direita de Parker cai limpa, Wilder responde com a sua enquanto Parker avança. Parker marca com outro soco poderoso. Níveis de intensidade aumentando. Wilder marca com seu jab. Mais golpes de Wilder, ele ajustou sua estratégia. Parker dá um soco na cara de Wilder. Bom gancho de esquerda de Parker que tem sido agressivo neste round.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 40-36 Parker.

Rodada 5: Parker avança com socos, forçando Wilder a recuar em retirada. Parker dá um soco no corpo. Wilder está preso do lado de fora. Parker marca com uma direita. Há uma esquerda de Parker e ele continua se escondendo em Wilder antes que Wilder possa revidar. Jab no corpo por Parker. Ele está apoiado em Wilder no canto.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 50-45 Parker.

Rodada 6: Parker abre com um soco no corpo. Wilder lança um gancho de esquerda enquanto se afasta. Eles trocam uppercuts com o corpo no clinche. Wilder voltou a circular do lado de fora e procurando aquela abertura única. Parker o cutuca com a mão direita de longa distância. Golpe de Parker, depois outro no corpo. Parker pressiona com a esquerda, Wilder apenas o empurra. Alguns destros de Wilder testam as defesas de Parker. Wilder faz Parker errar uma investida. Parker ataca o corpo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 60-54 Parker.

Rodada 7: Faltava meia luta para Wilder acertar um tiro de nocaute. Grande golpe de Parker para sufocar Wilder. Mãos esquerdas de Parker, ele as está jogando de um ângulo que torna difícil para Wilder ter uma visão clara de um contra-ataque à direita. Não há muita energia neles, mas Parker não está sendo atingido e é isso que importa. Parker dá um soco no corpo. Wilder ainda não conseguiu fazer muita coisa. Uma direita de Wilder é um pouco alta demais. É Parker quem acerta um overhand de direita. Há uma direita de Parker para fechar a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 70-63 Parker.

Rodada 8: Parker dá um soco alto para preparar um golpe no corpo. Outro tiro no corpo de Parker marca. Aquele Wilder começa a fazer contato e você pode ver Parker desacelerar seu movimento. Basta um bom tiro de Wilder para acabar com isso. Wilder circula para longe de uma direita de Parker. Belo golpe triplo de Parker. Duas grandes mãos direitas acertam Parker e ele corre com Wilder no canto. couro pesado sendo jogado, Wilder apenas pendurado no canto e jogando a cabeça para trás para evitar alguns socos selvagens. Grande rodada para Parker, que está no controle total.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 80-72 Parker.

Rodada 9: Parker intervém para uma mão direita que marca. Wilder não consegue encontrar um lar para esse direito, pois Parker continua se escondendo nele. Golpe deixado por Parker com Wilder nas cordas. Wilder não jogou quase nada nesta rodada. Ele atira para a direita e Parker bloqueia e é Parker quem acerta enquanto eles se separam.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 90-81 Parker.

Rodada 10: Jab by Parker mantém Wilder do lado de fora. Ele bloqueia um poderoso gancho de Wilder. Parker empurra Wilder para as cordas. Finalmente, um golpe nas pontuações de Wilder. Parker não se intimidou, mantendo sua estratégia, mantendo Wilder na distância perfeita. Wilder intervém e é atingido pela mão direita de Parker. O tempo está passando…

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 100-90 Parker.

Rodada 11: Parker inicia o 11º com um soco. Wilder ainda tenta dar o golpe, com pouco sucesso. Parker desvia de outro Wilder para a direita. Wilder deve estar frustrado. Parker manobra Wilder para o canto e acerta uma direita forte. Parker e Wilder empatam, o árbitro pede que eles se livrem da situação, mas ele eventualmente tem que separá-los. Outro clinch e Parker consegue acertar alguns socos. Parker acerta um overhand de direita. Ele está a uma rodada de uma vitória clara.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 110-99 Parker.

Rodada 12: Parker continua avançando, ele não está apenas estacionando o ônibus na rodada final. Wilder soltando as mãos agora, é tarde demais? Parker feliz por se unir a Wilder e deixar os segundos passarem. Grandes socos de Wilder enquanto Parker mantém a defesa alta e firme. Faltam noventa segundos e o grande momento de Wilder ainda está por vir. Parker apenas se aproximando e empurrando Wilder. Não é bonito, mas ele ganhou a vantagem. Faltando pouco mais de 30 segundos, Parker marca com um soco e empata novamente. Wilder simplesmente não consegue impedir Parker de abrir caminho. Parker conquistando seu caminho para a vitória aqui. E é isso.

MMA Fighting marca o round 10-9, Parker. No geral, 120-108 Parker.