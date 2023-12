Assista aos destaques completos do vídeo da luta entre Devin Haney x Regis Prograis desde o confronto do evento principal na noite de domingo, cortesia de vários meios de comunicação.

Haney x Prograis aconteceu em 9 de dezembro no Chase Center em San Francisco, Califórnia. Devin Haney (31-0) e Regis Prograis (29-2) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e PPV.com.

Devin Haney venceu a luta por decisão unânime (120-107 x3).

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Haney x Prograis, confira o blog ao vivo abaixo do MMA Fighting.

Rodada 1: Aqui vamos nós, pessoal. Hora do evento principal. Britney Holmes faz as honras com o hino nacional. Devin Haney caminha primeiro. Grande oportunidade para o jovem de 25 anos, que está subindo de peso em busca do título da segunda divisão. E aí vem o campeão, Regis Prograis, vestido com trajes vodu completos. Ele está implorando por uma luta como essa há muito, muito tempo. Ele pode capitalizar? O árbitro Jack Reiss é o nosso terceiro homem no ringue. Eles os retocam e partimos. Prograis mede a distância disparando alguns golpes. Ambos os homens circulando à sua esquerda. Haney acerta Prograis com uma esquerda dura. Prograis golpeia o corpo. Bela troca no centro do ringue de ambos os lutadores. Haney cheira com uma grande mão direita. Prograis tem mostrado ótima defesa até o momento, mas Haney é certamente o lutador mais movimentado. Prograis vai de cabeça para baixo com seu golpe. MMA Fighting marca 10-9 Prograis.

2 ª rodada: Prograis desce com uma combinação elegante para o corpo. Prograis voa para uma esquerda enorme que erra por pouco, e Haney responde com agilidade. Agressão perigosa aí para Prograis, que come mais uma sobra. Haney acerta Prograis com uma combinação, então recua e empurra Prograis para o chão enquanto Prograis ataca para dentro. MMA Fighting marca 10-9 Haney. (19-19 no geral.)

Rodada 3: O corner de Haney gostou do que fez ali, mas pede ao lutador que se acalme e siga o plano de jogo. Prograis salta com um overhand de direita. Haney dá um soco nele. Enorme mão direita derruba Prograis! UAU! Rápido como um raio. Isso foi lindo. Prograis se levanta e agora estamos cozinhando. Prograis está tentando perseguir Haney através deste ringue, mas Haney está dançando e escolhendo suas tacadas maravilhosamente. Haney mede a distância com o soco e, em seguida, dá um soco no corpo. Ele está se sentindo confortável lá. MMA Fighting marca 10-8 Haney. (29-27 Haney.)