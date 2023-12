Destaques completos do vídeo da luta Ryan Garcia x Oscar Duarte

Assista Ryan Garcia x Oscar Duarte com os destaques completos do vídeo da luta do evento principal, cortesia da DAZN e outros meios de comunicação.

Garcia x Duarte aconteceu no dia 2 de dezembro no Toyota Center em Houston, Texas. Ryan Garcia (24-1) enfrentou Oscar Duarte (26-2-1) na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no DAZN.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Garcia x Duarte, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee do MMA Fighting.

Rodada 1: Garcia procura o jab por cima enquanto Duarte atira no corpo. Um golpe de Garcia passa. Corpo duro atingido por Garcia em combinação. Duarte dispara um gancho que Garcia evita. Mais um bom golpe para Garcia. Duarte apenas dá socos enquanto tenta se abaixar e chegar ao alcance do gancho. Uppercut de esquerda de Garcia pega Duarte. Ele responde com alguns ganchos no corpo. Garcia circulando e contra-atacando no final do round.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Garcia.

2 ª rodada: Duarte mantém as luvas altas para superar o golpe de Garcia. Ele está perseguindo e não consegue acertar seus golpes poderosos. Uppercut de direita de Garcia. Direto no corpo de Duarte, mas ele paga e recebe um gancho de esquerda de Garcia. A mão direita de Duarte coloca Garcia na defensiva. Garcia mantendo aquele soco na cara do Duarte. Contra-ataque rápido de Garcia retarda o avanço de Duarte. Golpe rápido de Garcia fecha o round.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Garcia. No geral, 20-18 Garcia.

Rodada 3: A mão direita por cima apoia Garcia. Golpe no corpo de Duarte, mas ele dá um forte golpe no corpo de Garcia. Ele dá alguns socos fortes nas luvas de Duarte. A investida deixada por Duarte erra, mas uma direita seguinte acerta. O árbitro avisa Duarte sobre um soco em Garcia nas costas de um clinche. Grande direita por Garcia. Duarte com uma direita, mas segue com um soco de coelho e recebe outro aviso. Garcia evita um golpe poderoso e acerta uma combinação. Duarte volta ao corpo. Há mais um aviso para Duarte por soco nas costas.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Garcia. No geral, 30-27 Garcia.

Rodada 4: Garcia manteve-se à distância do jab, deixando Duarte sem outra opção a não ser bicar o corpo. Garcia faz 1-2. Couro pesado sendo arremessado por Duarte e ele acerta um tiro de raspão no corpo. Garcia acerta Duarte com um soco e depois direto no corpo. Ambos os lutadores foram advertidos por seus socos serem baixos. Duarte é agressivo, mas não arremessa muito ao cortar o ringue. Os contra-ataques de Garcia não apoiam Duarte e ele intimida Garcia no canto, mas nada pesado passa. Mais um bom golpe de Garcia. Duarte dá um soco perto, Garcia reclama que está rasteiro e há nova advertência do árbitro. Pontuação da mão esquerda para Duarte. Alguns ganchos de esquerda acertam Garcia antes do sinal tocar.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Garcia. No geral, 40-36 Garcia.

Rodada 5: Combinação corpo-cabeça de Garcia para abrir o quinto. Um par de esquerdas de Garcia pousam. Duarte tentando sujar de perto, tem trabalho corporal e um uppercut que marca. O uppercut de direita de Garcia rompe a defesa de Duarte e acerta outro de direita. Garcia continua virando o corpo para longe de Duarte para atenuar um pouco o impacto dos socos poderosos de Duarte. Garcia rebate bem, mas Duarte fica no bolso com ele. Duarte encontra espaço para alguns ganchos de esquerda. Duarte rasgando o corpo. Garcia responde, mas seu chute é rasteiro. Ele pede desculpas a Duarte imediatamente. Duarte de volta ao corpo.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Duarte. No geral, 49-46 Garcia.

Rodada 6: Duarte é um pouco metódico demais enquanto desce Garcia e dá um soco por seus problemas. Garcia procurando aquela abertura de uppercut agora. Gancho de esquerda no corpo de Duarte. Garcia com uma combinação parcialmente bloqueada. Duarte ataca o corpo enquanto Garcia se vira. É estranho, mas Duarte está lutando para encontrar uma abertura para a mão direita. Ele joga a esquerda para o corpo e está funcionando nesta rodada. Pontuações certas altas para Duarte. Duarte com um combo no corpo. Um uppercut de Garcia o apoia. Eles negociam contra as cordas.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Duarte. No geral, 58-56 Garcia.

Rodada 7: Duarte na ofensiva, agarrando as luvas de Garcia. A mão direita extremamente rápida de Garcia conecta. E um outro. Duarte com um combo lento que pega toda luva. Ele absorve um chute forte ao diminuir a distância, mas acerta o corpo de Garcia. Conseguir que um dê um. Garcia mantendo os pés leves, ele dispara com a mão direita. A mão esquerda pousa para Garcia enquanto ele circula para fora do caminho de Duarte que está atacando. A multidão vaia as táticas defensivas de Garcia, mas isso deve ser mais uma rodada para ele.

MMA Fighting marca o round, 10-9 Garcia. No geral, 68-65 Garcia.

Rodada 8: Duarte continua agressivo, mas não está jogando nada, nem Garcia nesta rodada. Os golpes ocasionais de Garcia podem fazer a diferença aqui. Gancho de esquerda de Garcia enquanto ele circula, circula, circula. Duarte está tendo muita dificuldade para entender Garcia. Mão esquerda no corpo de Duarte dá início a mais uma explosão de ataque. Duarte alertou para um soco de coelho, que foi difícil de evitar com Garcia se abaixando e se afastando dele. Duarte de repente cambaleou com um gancho de esquerda de Garcia. Garcia se agita e Duarte se machuca gravemente ao dar uma joelhada nas cordas. Contar até oito e Duarte não se levanta a tempo. Parece que ele quer continuar, mas o árbitro já está dispensando. Duarte demorou muito para responder.

Resultado oficial: Ryan Garcia derrotou. Oscar Duarte por nocaute no oitavo round (2:51)