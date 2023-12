Destino Penedo Acessível: Município foi selecionado e vai participar de exposição de DTI durante Salão Nacional do Turismo

Evento acontece em Brasília, entre os dias 15 e 17 de dezembro; Expectativa é receber mais de 20 mil pessoas

O Destino Penedo, mais uma vez, segue voando alto e conquistando importantes espaços. O município foi selecionado e vai apresentar nesta sexta-feira, 15, em Brasília, o projeto Destino Penedo Acessível na exposição de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), no Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil.

O projeto se enquadra nos eixos de Inovação e Acessibilidade do DTI e tem o objetivo de possibilitar, através de QR Codes instalados nos pontos turísticos, que pessoas com deficiência possam, de forma mais autônoma, conhecer e mergulhar na história da cidade.

Como funciona?

Ao apontar a câmera do celular para o QR Code de um determinado ponto turístico, a pessoa será direcionada para o site www.destinopenedo.com.br e encontrará, além de fotos e textos descritivos, vídeos com intérpretes de libras e áudios.

O projeto Destino Penedo Acessível promove boas práticas e experiências não somente para os turistas e visitantes mas, também, para a população penedense.

Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa representa Penedo no evento.

“O governo Ronaldo Lopes faz com que o Destino Penedo ultrapasse as fronteiras de Alagoas e ganhe o Brasil e o mundo. Este é um dos privilégios de fazer parte de uma seleta rede de DTI. Estamos avançando a passos largos para nos tornarmos um destino de referência em planejamento, gestão e inclusão. Um lugar para todos”, disse o gestor da SETUREC.

“Penedo continua avançado nas práticas para se consolidar como Destino Turístico Inteligente. Ao ser selecionado para expor no espaço DTI do Salão Nacional do Turismo, nos dá confiança e a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

A exposição de Destinos Turísticos Inteligentes será distribuída em seis eixos: Inovação, Tecnologia, Criatividade, Sustentabilidade, Acessibilidade e Experiência. O Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil segue até o dia 17 de dezembro, em Brasília.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC