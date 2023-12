Destino Penedo participa da 7ª edição do Salão Nacional do Turismo, em Brasília

Município participou de exposição de Destinos Turísticos Inteligentes e apresentou soluções de acessibilidade para o turismo

O Destino Penedo participou e foi destaque na 7ª edição do Salão Nacional do Turismo, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Considerado uma grande vitrine do Brasil, o Salão Nacional do Turismo é organizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

O principal objetivo do evento é mostrar as inúmeras possibilidades de destinos turísticos de todo o país, por meio dos eixos de Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de Tendências, além de ser uma oportunidade de conhecer a rica diversidade cultural, gastronômica e do artesanato brasileiro.

Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa representou a Prefeitura de Penedo. No evento, ele apresentou o projeto ‘Destino Penedo Acessível’, na exposição de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

O projeto se enquadra nos eixos de Inovação e Acessibilidade do DTI e tem o objetivo de possibilitar, através de QR Codes instalados nos pontos turísticos, que pessoas com deficiência possam, de forma mais autônoma, conhecer e mergulhar na história da cidade.

O Destino Penedo Acessível funciona da seguinte maneira: Ao apontar a câmera do celular para o QR Code de um determinado ponto turístico, a pessoa será direcionada para o site www.destinopenedo.com.br e encontrará, além de fotos e textos descritivos, vídeos com intérpretes de Libras e áudios.

Na oportunidade, também, o gestor da SETUREC participou da reunião geral dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) e do encontro das Instâncias de Governanças.

“É um privilégio para Penedo participar da maior vitrine de turismo do Brasil depois de 12 anos sem realização. A troca de experiências, o intercâmbio de projetos e o compartilhamento de conhecimento agregam a todos os destinos brasileiros. Penedo teve a oportunidade de expor suas ações inovadoras na área da acessibilidade no turismo aos 37 mil participantes que prestigiaram o evento na capital federal”, disse Jair Galvão.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC