Detetives da Internet especulam sobre o bônus de ‘férias de Natal’ de Clark Griswold

Recentemente, descobrimos que Kevin McCallister estava, de fato, carregado em ‘Home Alone’ – e agora, a Internet está de olho em Clark Griswold… e naquele misterioso cheque de bônus.

A Reddit tópico que foi iniciado recentemente se aprofunda na questão de que tipo de massa Chevrolet ChaseO que o personagem de ‘Férias de Natal’ esperava, o que acabou conseguindo e o que diabos ele fez no trabalho … tudo isso fica sem resposta no filme.

Não é tão sofisticado ou científico quanto o artigo do NYT que detalhou o Finanças ‘Sozinho em Casa’mas é interessante… porque muita gente parece ter bons palpites.

Com base nas pistas fornecidas no filme, um usuário – que assume a liderança de todas as investigações aqui – sugere que Clark era algum tipo de engenheiro químico em uma empresa de cereais… e que seu salário na época provavelmente caiu no estimativa de cerca de US$ 75 mil a US$ 80 mil em 1989.

Se isso for verdade, esses contadores on-line imaginam que Sparky poderia estar antecipando um bônus bastante alto de cerca de 20% a 25%… faça as contas, e isso provavelmente é um bônus de cerca de US$ 20 mil ou mais.

Ele também mencionou já ter feito um depósito de $ 7.500 e esperar que o cheque cobrisse o resto – e com base em alguns dados históricos … as pessoas dizem que o número é válido para construção de piscinas no final dos anos 80. Clark esperava (mas não conseguiu) um bônus de cinco dígitos.

Claro, não foi exatamente assim que as coisas funcionaram – pelo menos no início – no clássico do feriado. Clark é agredido por seu chefe, e seu primo Eddie sequestra o cara para forçá-lo a desembolsar. No final, o CEO da empresa distribui o bônus – mais 20% extras.

No final, a Internet suspeita que Clark saiu com cerca de US$ 24 mil… mais do que suficiente para instalar o pool e pagar por ele integralmente. Nada mal para os desajeitados Griswolds!