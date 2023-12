DETRAN anuncia CONCURSO INÉDITO com MIL vagas para 2024; veja mais!

Mil vagas em primeiro concurso do Detran

Esta é uma grande chance para quem deseja trabalhar no Detran. Isso porque, são mil vagas em primeiro concurso deste Detran.

Concurso para 2024

Na última terça-feira, 26 de dezembro, o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás (Detran GO) oficializou a realização do seu primeiro concurso público para efetivos, programado para o ano de 2024. A confirmação foi feita por meio de nota oficial e publicação nas redes sociais, gerando expectativa positiva para aqueles que almejam integrar o quadro de servidores do órgão.

Aprovação na ALE GO para 1.000 Vagas

A Assembleia Legislativa do Estado (ALE GO) aprovou, recentemente, a criação de 1.000 vagas para o quadro próprio de pessoal do Detran GO. Contudo, a distribuição dessas vagas ainda não foi confirmada para o primeiro edital, aguardando a sanção do governador Ronaldo Caiado nos próximos dias.

Oportunidades do concurso

O concurso do Detran GO oferecerá oportunidades para os cargos de agente de trânsito e examinador, ambos exigindo nível superior em qualquer área de formação.



Salários e benefícios do concurso

Com remuneração inicial de R$ 4.258, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, essas carreiras proporcionam atratividade salarial.

Além do aspecto salarial, é importante ressaltar que as carreiras poderão envolver a possibilidade de trabalho em finais de semana e feriados, de acordo com a demanda e o interesse público.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, enfatizou a importância dessas novas contratações, destacando o investimento do governador Ronaldo Caiado na melhoria e ampliação dos serviços prestados pela instituição.

Motivo do edital

Atualmente, o quadro de servidores do Detran GO é composto majoritariamente por pessoal comissionado e servidores temporários.

Com a realização deste concurso, a instituição busca fortalecer sua equipe de maneira efetiva, reafirmando seu compromisso com a qualidade e eficiência na prestação de serviços relacionados ao trânsito no estado de Goiás. O projeto do concurso aguarda a aprovação do governador para seguir para as próximas etapas do processo seletivo.

Neste caso, como se preparar?

Muita gente sabe como se preparar para um concurso que teve editais anteriores. Principalmente, por meio das provas, concursos, análise de questões.

E se for a primeira vez de um edital de um órgão, como se deve realizar a preparação?

Dicas de preparação do concurso

Preparar-se para um concurso inédito, cujo edital ainda não foi divulgado, requer uma abordagem proativa e estratégica. Aqui estão algumas dicas para estudar antecipadamente:

Pesquise sobre o Órgão

Obtenha informações sobre o órgão que realizará o concurso. Entenda sua missão, atribuições e a natureza das vagas oferecidas. Isso ajudará a direcionar seus estudos.

Conheça Concursos Anteriores

Se o órgão já realizou concursos anteriormente, analise os editais e provas passadas. Isso pode fornecer insights sobre as disciplinas mais cobradas e o estilo das questões.

Fique Atento a Novidades

Acompanhe notícias e comunicados relacionados ao órgão. Informações sobre a possibilidade de um novo concurso, alterações nas exigências ou na estrutura do órgão podem ser cruciais.

Estabeleça uma Rotina de Estudos

Mesmo sem o edital, inicie uma rotina de estudos consistente. Dedique um tempo diário para revisar conteúdos básicos que geralmente são cobrados em concursos públicos.

Foque em Disciplinas Básicas

Comece fortalecendo as disciplinas básicas, como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e atualidades. Esses são temas recorrentes em diversos concursos.

Invista em Conhecimentos Gerais

Amplie seus conhecimentos gerais, especialmente sobre temas relacionados à área de atuação do órgão. Mantenha-se informado sobre assuntos atuais e relevantes.

Utilize Materiais de Estudo Gerais

Inicie com materiais de estudo gerais, como livros e cursos online que abordam conteúdos básicos. À medida que mais informações sobre o concurso são divulgadas, você pode ajustar sua preparação.

Desenvolva Habilidades Específicas

Se houver alguma habilidade específica exigida para o cargo, como redação, entrevista ou prova prática, comece a desenvolvê-la gradualmente.