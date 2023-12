Detroit Pistons fica sem vitórias em novembro: qual é a maior sequência de derrotas de todos os tempos da NBA?

Tele Pistões Detroit está na última posição da Conferência Leste com um recorde de 2-16. A equipe, treinada por Monty Williams, tem uma incrível seqüência de 16 derrotas consecutivas. A derrota do Detroit na quinta-feira para o Knicks de Nova York (118-112) certificaram o mês sem vitórias de novembro na temporada 2023-24 da NBA.

Quantas derrotas a mais os Pistons precisariam para empatar a seqüência de derrotas de todos os tempos da NBA? Resumindo, Detroit precisaria perder mais 10 jogos para empatar o pior recorde de derrotas consecutivas na história do basquete profissional.

Qual é a maior sequência de derrotas de todos os tempos da NBA?

A maior derrota em uma única temporada é de 26 jogos, e o recorde é detido por dois times da NBA na história recente: o Cleveland Cavaliers de 2010-11 e o Philadelphia 76ers de 2013-14.

A mais longa sequência de derrotas em temporadas sobrepostas também pertence ao Philadelphia 76ers, em um momento revelador 26 jogos (abrangendo 2014-15 e 2015-16).

Para piorar a situação, os Pistons quebraram o recorde de derrotas da franquia e são considerados sérios candidatos para fazer mais história negativa, já que seus próximos 6 oponentes têm recordes acima de 0,500:

2 de dezembro: vs. Cleveland Cavaliers

11 de dezembro: vs. Indiana Pacers

13 de dezembro: vs Philadelphia 76ers

15 de dezembro: @ Philadelphia 76ers

16 de dezembro: @ Milwaukee Bucks

18 de dezembro: @ Atlanta Hawks

Apropriadamente, o Detroits Pistons está transmitindo vibrações sérias de ‘Confie no Processo’, o lema de longa data do Philadelphia 76ers sob o comando do proprietário Josh Harris. Tendo gasto quase US$ 80 milhões na contratação de HC Monty Williamse escolha geral número um em 2020 Cade Cunningham em sua terceira temporada, o processo em Detroit promete ser muito longo…