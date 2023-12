Devin Haney ‘nos estágios iniciais das negociações’ para luta contra Ryan Garcia

Devin Haney está de olho em Ryan Garcia.

O ex-campeão indiscutível dos leves e atual campeão dos superleves do WBC confirmado em A hora do MMA na segunda-feira que as equipes dele e de Garcia estão em negociações para que os dois se enfrentem em um futuro próximo. Haney vem de uma vitória unilateral na luta pelo título sobre Regis Prograis, enquanto Garcia recentemente subiu de peso com sucesso com uma vitória sobre Oscar Duarte.

Pode-se argumentar que Garcia precisa competir mais algumas vezes em sua nova divisão antes de enfrentar Haney, mas o campeão dá as boas-vindas a Garcia como seu próximo desafiante.

“Estamos falando disso”, disse Haney. “Estamos em negociações com Oscar e Ryan, o advogado de Ryan, a equipe de Ryan. Pode muito bem ser o que vem a seguir.”

Haney está dando as ordens agora, após o desmantelamento do Prograis. O jogador de 25 anos mudou de divisão após um trio de lutas pelo título que o viu derrotar George Kambosos Jr. duas vezes e Vasiliy Lomachenko. Sua luta contra o Prograis foi de uma luta com os ex-parceiros do Matchroom Boxing.

Ele planeja continuar trabalhando com a Matchroom para preparar o confronto com Garcia, embora ainda seja muito cedo para dizer quais partes deverão estar envolvidas para que isso aconteça.

“Ainda estamos nos estágios iniciais das negociações, então só temos que ver”, disse Haney. “Mas definitivamente a Matchroom faz parte da equipe, com certeza.”

Outra opção para Haney é a invicta lutadora Gervonta Davis. “Tank” derrotou Garcia por nocaute no sétimo round em abril passado em uma luta muito aguardada e conquistou títulos no superleve, leve e superpluma.

Caso essa luta se concretize no futuro, Haney não voltará ao peso leve por causa disso.

“É uma luta enorme”, disse Haney. “A luta do Gervonta Davis é a maior luta do boxe hoje e o Ryan Garcia não fica muito atrás, então uma dessas duas lutas com certeza.

“O meu lance agora é que conquistei tudo no peso leve. Tornei-me indiscutível, ganhei todos os cinturões, fiz tudo isso. Agora é fazer com que as maiores lutas aconteçam por mais dinheiro e isso é uma formalidade.”

No momento, Haney disse que não houve negociações com a equipe de Davis. Ele está mais do que feliz em marcar uma luta com Garcia primeiro – Haney está planejando uma data em março ou abril para sua próxima luta – que ele vê como uma luta importante por si só e um meio para um fim.

“[Davis is] uma luta que eu adoraria, mas nada realmente decolou”, disse Haney. “A equipe dele não nos procurou nem nada parecido. Eles disseram que precisavam nos enviar uma oferta e seriam eles que entrariam em contato e fariam isso, mas ninguém entrou em contato, então agora estamos com Ryan Garcia. … Eu venho ligando para esses caras há muito tempo. É apenas uma questão de tempo até que eu compartilhe o anel com todos eles.”

“Esse é o cara número 1 em seu currículo, é Ryan Garcia”, acrescentou Haney. “Então, depois que eu vencê-lo, meu currículo só vai ficar cada vez maior. Como eu disse, é uma das maiores lutas do boxe, é uma luta enorme.”