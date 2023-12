Devin Haney vs Regis Prograis: data, hora, canal de TV e programação

Tmundo do boxe aguarda uma das lutas mais importantes do final do ano, já que Devin Haney busca conquistar seu segundo título mundial em uma divisão diferente contra Aparentemente Prograiscom a dupla se enfrentando pelo cinturão superleve do WBC.

O boxeador californiano busca se tornar campeão mundial peso dois, com a luta marcada para acontecer no Chase Center, em São Francisco, Califórnia.

Haneyapós chegar ao topo do peso leve e conquistar o título indiscutível, tomou a ousada decisão de desocupar o título para enfrentar o desafio do superleve.

Ele enfrentará Prograis, que possui um recorde de 29-1 e 24 KOs. O americano defenderá seu título WBC pela segunda vez depois de se despedir com sucesso Danielito Zorrilla em abril.

Mas ele enfrentará um novo desafio contra o invicto Haneyque venceu todas as 30 lutas, sendo metade delas por nocaute.

A que horas começa Devin Haney x Regis Prograis?

O primeiro sino está agendado para 20h ET, 17h PT. Espera-se que Haney e Prograis comecem sua caminhada após 22h30 ET, 19h30 PT.

Onde assistir Devin Haney x Regis Prograis?

Os telespectadores residentes nos Estados Unidos que desejarem assistir à luta de sábado poderão fazê-lo através do canal pay-per-view (PPV) da DAZN.

O preço do PPV para assinantes é de US$ 59,99 e US$ 74,99 para não assinantes.

A assinatura mensal do DAZN custa US$ 19,99 com contrato de 12 meses ou US$ 24,99 mês a mês nos EUA, enquanto uma assinatura anual custa US$ 224,99.

Onde assistir Devin Haney x Regis Prograis online?

Os assinantes do DAZN poderão transmitir a luta pelo site e aplicativo.

Eliminatória de Devin Haney x Regis Prograis

Enquanto Haney x Prograis é sem dúvida a luta principal do evento, há outras lutas que estarão na eliminatória: