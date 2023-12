Dez Bryant aconselha Will Levis a não trazer de volta a ex-namorada Gia Duddy: Faça disso uma prioridade!

Fvermes NFL receptor amplo Dez Bryant deu conselhos inesperados para Titãs do Tennessee quarterback novato Will Levis.

Seguindo o Titãs‘vitória de retorno contra o Golfinhos de Miami no futebol de segunda à noite, Bryant acessou o Twitter para aconselhar Levis. Bryant aconselhou Levis a manter o foco em sua carreira no futebol e não reacender seu relacionamento com sua agora ex-namorada, Gia Duddy.

“Estou sentado aqui olhando a recapitulação Golfinhos vs Titãs“, Bryant postado no site de mídia social.

Estou sentado aqui olhando a recapitulação de Golfinhos vs Titãs Então pensei aleatoriamente no dia do Draft de Will Levis! Se você está pensando não aceite sua ex-namorada de volta, mano Ela recebeu recomendações sentadas ao seu lado na noite do draft Eu lembro Ela não perdeu tempo… pic.twitter.com/uDlrjR902E ? Dez Bryant (@DezBryant) 12 de dezembro de 2023

“Então eu pensei aleatoriamente sobre Will Levis Dia de rascunho!

“Se você está pensando em não aceitar sua ex-namorada de volta, mano.

“Ela recebeu endossos sentada ao seu lado na noite do recrutamento, eu me lembro. Ela não perdeu tempo em se tornar a prioridade depois de se tornar viral.

“Você tem a chance de ser um QB da franquia, faça disso uma prioridade! Grande vitória, campeão!”

Destacou-se na vitória de retorno

Levisque caiu no conselho de recrutamento antes de ser escolhido pelo Titãs no segundo round, orquestrou dois touchdowns cruciais durante a vitória de retorno, fazendo o Titãs a primeira equipe deste século a superar uma desvantagem de 14 pontos nos últimos três minutos.

Levis assumiu como o Titãs‘quarterback após uma lesão no Ryan Tannehill e postou estatísticas impressionantes, arremessando quase 1.600 jardas, oito touchdowns e três interceptações. O Titãs (5-8) estão configurados para hospedar o Houston Texanos (7-6) no próximo domingo à tarde.