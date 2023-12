Dez Bryant convoca Stephen A. Smith e Dave Portnoy para confronto de boxe

Fvermes NFL estrela Dez Bryant recentemente expressou seu desejo de entrar no ringue com personalidades do esporte Stephen A. Smith e fundador da Barstool Sports Dave Portnoy nas redes sociais. Alimentado por sua raiva com os comentários sobre ele, Bryant acessou o Twitter para anunciar sua intenção de desafiar fisicamente Smith e Portnoy como forma de desabafar sua frustração.

Este tweet inesperado foi capturado Stephen A. Smith desprevenido, levando a uma resposta rápida. Smith, conhecido por seus comentários esportivos sinceros, ficou surpreso com Bryanttweet de, que mais tarde foi excluído. Abordando a situação, Smith declarou: “Dez, estou triste que você enviou aquele tweet para meu irmão. Para que conste, para o público lá fora, nunca tive problemas com Dez Bryant, nem uma vez. Eu amo o X. Eu costumava trollá-los quando eles eram fãs do Cowboy, mas nunca tive problemas com Dez.

Dez esclarece que seu problema não é com Stephen A. Smith

Bryant, reconhecendo a resposta de Smith, esclareceu sua posição em um tweet subsequente. Embora ele tenha admitido que seu problema não era diretamente com Smith, Bryant sugeriu uma divulgação futura sobre seus sentimentos sobre vários assuntos. “Você está certo @stephenasmith, meu problema não é com você, mas pretendo contar minha história sobre como me sinto sobre muitas coisas”, ele tuitou.

A situação permanece tensa, com especulações crescentes sobre se Bryant seguirá em frente em seu desafio de boxe. Com o número de confrontos estranhos que vimos no ringue recentemente, este certamente venderia.