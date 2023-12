Diário Oficial anuncia quais bancas disputam o CONCURSO ANTT

Concurso ANTT oferta 50 vagas

O concurso ANTT-Agência Nacional de Transportes Terrestres- está sendo um dos editais mais aguardados até o momento.

Por isso, separamos todos os detalhes sobre o andamento do concurso.

Concurso ANTT para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está prestes a abrir as inscrições para o Concurso que visa preencher 50 vagas imediatas no cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres. Para os candidatos que almejam essa oportunidade, é crucial compreender as etapas desse processo seletivo desafiador.

Provas em Brasília (DF)

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para acontecer em um único dia, na cidade de Brasília (DF), distribuídas em dois períodos diferentes:

Manhã:

Prova objetiva de Conhecimentos Básicos (30 questões);

Estudo Técnico.

Tarde:

Prova de conhecimentos específicos (80 questões);

Dissertação.

Além dessas etapas, os candidatos enfrentarão análise de títulos, avaliação biopsicossocial e um curso de formação com 80 horas de duração, culminando em uma prova final.

Concurso ANTT anterior

O último concurso da ANTT aconteceu em 2013, organizado pelo Cebraspe, destacam-se disciplinas como Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo e Constitucional, Ética no Serviço Público, Agências Reguladoras, Defesa da Concorrência, Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres e Tópicos de conhecimento específico da área desejada.

Disputa das bancas

A banca organizadora ainda não foi definida, mas a dispensa de licitação revelou a participação de instituições renomadas, tais como Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas (FGV), IDECAN, Fundação Carlos Chagas (FCC), Instituto Avalia e Nosso Rumo.

Diante dessa perspectiva, os candidatos precisam ajustar sua preparação.

Preparação para o edital

Começar a estudar para o Concurso ANTT antes mesmo do edital sair pode parecer desafiador, mas existem jeitos de se preparar com antecedência. Primeiro, vale a pena entender melhor o que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) faz, suas responsabilidades e áreas de atuação.

Na hora de estudar, é legal dar uma atenção especial a matérias básicas, tipo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Constitucional. Esses são assuntos que costumam aparecer bastante em concursos. Mesmo sem o edital, dá para ter uma ideia dos temas específicos para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres olhando para concursos passados e entendendo um pouco mais sobre o trabalho da ANTT.

Mais dicas do concurso ANTT

Para se acostumar com o estilo das perguntas, é interessante praticar resolvendo questões de concursos anteriores, especialmente aquelas relacionadas à regulação de transportes terrestres.

Ficar de olho nas notícias, nas leis que estão valendo e no que está rolando no mundo dos transportes é importante para se manter atualizado. E, claro, estabelecer metas de estudo, usar cursos online, e desenvolver um jeito eficiente de estudar são passos que ajudam bastante.

Se juntar a grupos de estudo e redes sociais sobre concursos também é uma ideia bacana. Compartilhar informações e experiências com outras pessoas que estão na mesma jornada pode fazer toda a diferença. E, por fim, entender como as bancas que organizaram concursos da ANTT costumam fazer as perguntas pode ser uma mão na roda na hora de se preparar.

Sobre o órgão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ou ANTT, é um órgão que tem um papel essencial no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Vamos dar uma espiada nas principais funções dessa agência que trabalha nos bastidores para garantir o bom funcionamento dos transportes terrestres no Brasil.

A ANTT tem uma missão bem importante: conectar e regular os meios de transporte terrestres no país. Isso inclui rodovias, ferrovias e até mesmo a galera que se aventura nos ônibus interestaduais.

Garantindo a Eficiência dos Transportes

Um dos grandes trabalhos da ANTT é garantir que os serviços de transporte terrestre sejam eficientes e seguros. Isso significa ficar de olho nas empresas que oferecem esses serviços e garantir que elas sigam as regras direitinho.

Defesa dos Consumidores: Protegendo os Passageiros

Quando o assunto é transporte de passageiros, a ANTT entra em cena para proteger a gente. Ela estabelece normas de segurança, qualidade e conforto para que a galera que está viajando tenha uma experiência tranquila e segura.