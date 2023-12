Dicas importantes! Como reduzir gastos de água e energia durante as altas temperaturas do verão?

A temporada de verão 2023/2024 teve início na madrugada da sexta-feira (22), trazendo consigo a promessa de temperaturas acima da média em boa parte do país, impulsionadas pelo fenômeno climático El Niño. Com isso, a expectativa é de um aumento nos gastos com água e energia elétrica, como já tem se observado.

Isso se dá devido ao maior número de banhos em comparação às épocas mais frias e do uso mais frequente de dispositivos como ventiladores e ar-condicionado.

Diante desse cenário, especialistas destacam a possibilidade de otimizar o uso desses recursos, resultando em economia nas contas de água e luz.

Adotar práticas inteligentes no consumo pode ser a chave para minimizar impactos financeiros, sem comprometer o conforto durante os dias quentes.

A seguir, apresentamos algumas dicas valiosas que podem ajudar você a enfrentar o calor sem estourar o orçamento com as contas de energia elétrica, principalmente.

Você pode se interessar em ler também:

Maneiras eficientes de resfriar sua casa sem aumentar a conta de energia



Você também pode gostar:

O ar-condicionado, embora seja uma escolha popular para manter os ambientes frescos, também é conhecido por seu alto consumo de energia.

Thiago Godoy, líder de Educação Financeira da Rico, alerta que a cada grau Celsius a menos no termostato, o consumo de energia aumenta em torno de 10%.

Portanto, é importante adotar estratégias alternativas para resfriar a casa sem comprometer o orçamento. Ao considerar a aquisição de um ar-condicionado, Godoy destaca a importância de avaliar as necessidades específicas do espaço.

Isso inclui levar em conta o tamanho do ambiente a ser climatizado, a eficiência energética do aparelho e as características do clima local.

Comprar um aparelho que atenda adequadamente a esses requisitos evita o desperdício de energia desnecessário.

Se surgirem dúvidas sobre qual equipamento é mais apropriado para um determinado espaço, é aconselhável consultar profissionais especializados para orientação personalizada.

Além disso, Godoy ressalta que optar por aparelhos com selo Procel de eficiência energética pode resultar em economias significativas a longo prazo.

No entanto, há alternativas que vão além da simples compra de um aparelho de ar-condicionado.

Como por exemplo, a maximização da ventilação natural, o uso de cortinas e persianas adequadas para bloquear a luz solar direta e o investimento em isolamento térmico podem ser eficazes para manter a casa fresca sem depender excessivamente do ar-condicionado.

Dicas de especialistas para economizar energia

1 – Controle solar com cortinas ou persianas:

Bloquear a incidência direta do calor solar usando cortinas ou persianas ajuda a manter a temperatura interna mais agradável, reduzindo a necessidade de ajustar o ar-condicionado para temperaturas muito baixas.

2 – Manter vidros e janelas fechados:

Fechar vidros e janelas impede a entrada de ar mais quente, contribuindo para manter a temperatura ambiente mais fresca. Isso reduz a carga sobre o ar-condicionado e ajuda a reter o ar frio no interior.

3 – Use o ar condicionado de forma consciente:

Regule a temperatura do ar-condicionado para um patamar agradável, evitando mudanças abruptas, e desligue o aparelho quando a área estiver vazia.

Considere a utilização de dispositivos programáveis, como temporizadores, para automatizar essas configurações de maneira eficiente.

4 – Uso combinado de ar-condicionado e ventiladores:

Uma alternativa eficiente é ajustar o ar-condicionado para temperaturas mais amenas e complementar com o uso de ventiladores.

Essa combinação oferece conforto térmico com menor consumo de energia em comparação a manter o ar-condicionado em temperaturas extremamente baixas.

Além disso, vale pontuar que, a instalação adequada do ar condicionado é crucial para seu bom funcionamento, e a manutenção preventiva, como a limpeza regular dos filtros, reduz o esforço do aparelho.

Por fim, Gustavo Sozzi, da Lux Energia, destaca que, além dos gastos energéticos com o ar condicionado, a escolha de lâmpadas também impacta no consumo elétrico. Recomenda-se optar por lâmpadas LED, mais eficientes em termos de energia e calor.

Observação adicional

Este aspecto, embora não esteja diretamente vinculado à energia elétrica, assume significativa relevância para os consumidores que utilizam chuveiros a gás em suas residências, especialmente durante períodos de calor intenso.

É comum observar que muitas pessoas tendem a manter a temperatura da água inalterada, mesmo em dias mais quentes, e recorrem à abertura do registro de água fria como uma solução para diminuir a sensação térmica.

Essa prática, embora possa parecer uma alternativa rápida para ajustar a temperatura do banho, apresenta algumas desvantagens importantes.

Em primeiro lugar, resulta em um consumo desnecessário de gás, pois o aquecedor continua operando para compensar a entrada de água fria. Isso implica em um desperdício de recursos e em custos adicionais para os consumidores.

Além disso, o aumento do fluxo de água fria não apenas impacta negativamente a eficiência energética do sistema, mas também contribui para o desperdício de água.