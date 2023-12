Diddy foi alvo de novo processo por agressão sexual, acusadora diz que ela tinha 17 anos

Diddy acaba de ser atingida por uma série de novas alegações hediondas… de uma acusadora anônima que diz que ainda estava no ensino médio quando ele e outros a traficaram sexualmente e a estupraram em grupo.

A ação, movida por Jane Doe no tribunal federal, alega que ela conheceu o presidente da Bad Boy Entertainment Pedro raro em 2003, na área de Detroit, onde Pierre supostamente a chamou de “gostosa”, mencionou o nome de Diddy e a convidou para embarcar em um jato particular para encontrar o magnata. A acusadora diz que tinha 17 anos, ainda cursava o 11º ano, quando aconteceu esse encontro.

Ela diz que aceitou o convite e acabou em Nova York, onde conheceu Diddy em um estúdio – havia uma sessão de gravação acontecendo – e ela afirma que ele a convidou para sentar em seu colo… e então eles começaram a tocá-la com drogas e álcool.

O acusador incluiu fotos daquela reunião no estúdio no processo… e você vê alguém sentado em seu colo. Ela desfocou o rosto nas imagens.

Ela diz que tudo ficou confuso depois disso, mas ela se lembra de Diddy levando-a para um banheiro, onde a penetrou por trás enquanto ela estava curvada sobre uma pia. Ela diz que não consentiu em fazer sexo. A acusadora também afirma que Pierre e outro homem cujo nome ela não revela… também fizeram sexo forçado com ela durante esta noite no estúdio.

Ela afirma que acabou em posição fetal no chão do banheiro – e acabou sendo escoltada para fora do estúdio e levada de volta para Michigan.