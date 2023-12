Diesel fica levemente mais caro em novembro, revela Ticket Log

Os motoristas do Brasil que utilizam diesel tiveram uma grande notícia em relação aos preços praticados nas bombas do país. De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o combustível fóssil ficou 0,16% mais caro em novembro, na comparação com o mês anterior.

Embora o diesel tenha fechado o mês em alta, o avanço foi bem leve, que nem deve ter sido sentido pelos consumidores. Ainda assim, vale destacar que o valor médio do combustível continuou muito elevado no país. Em novembro, o preço do litro chegou a R$ 6,36, pesando no orçamento dos motoristas.

Em resumo, a empresa realiza o levantamento através da coleta de preços referentes às transações realizadas nos postos de combustíveis. Assim, consolida esse comportamento dos consumidores, informando uma média dos valores dos combustíveis, bem como das suas variações.

Petrobras reduziu preço do diesel

Os motoristas do país receberam uma grande notícia nesta semana. Isso porque, a partir desta sexta-feira (8), o diesel ficou mais barato para as distribuidoras do país graças a um reajuste de 6,7% promovido pela Petrobras.

Em suma, o litro do diesel passou a ser vendido por R$ 3,78 às distribuidoras. Anteriormente, o preço do combustível era de R$ 4,05, ou seja, houve uma redução de 27 centavos por litro no valor do diesel.

“O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação“, informou a Petrobras em nota.

Consumidores pagam mais caro pelo diesel

Vale destacar que os preços nos postos de combustíveis são bem mais altos que os das distribuidoras. Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.



Em suma, a Petrobras esclarece que, “considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,99 a cada litro vendido na bomba”.

Para visualizar essa diferença entre o combustível vendido pela Petrobras e o comercializado para os consumidores do país, bastar comparar os valores. Enquanto a companhia vende o litro do diesel a R$ 3,78, os motoristas estão tendo que pagar mais de R$ 6,00 pelo litro do combustível.

A saber, o preço do diesel S-10 vendido nos postos, sendo este o combustível mais utilizado do Brasil, é formado por:

Petrobras;

Impostos federais;

Impostos estaduais;

Custo com o biodiesel;

Distribuição e revenda.

Como há muitas variáveis, os valores do diesel acabam sendo bem mais elevados para os motoristas do país. Por isso, o mais recomendado é buscar preços mais acessíveis para não ter o orçamento tão impactado assim com o combustível.

Dicas para economizar combustível

Muitos consumidores se preocupam com o aumento nos preços da gasolina e do etanol. Caso a tendência de alta se mantenha, muitas famílias terão a renda afetada diretamente pelos combustíveis. Por isso, vários brasileiros estão buscando meios de economizar combustível para reduzir os gastos.

Confira abaixo três dicas simples, mas muito importantes para economizar gasolina:

1- Revisão do automóvel

Especialistas recomendam que os motoristas realizem a revisão dos veículos a cada seis meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Em síntese, manter a revisão correta pode evitar que o automóvel consuma mais combustível do que deveria.

Isso acontece porque as montadoras geralmente trocam itens essenciais para a área de consumo de combustíveis. Aliás, quando há boas revisões, o veículo pode consumir até 15% menos combustível, o que irá gerar uma redução significativa dos gastos para abastecer o tanque de combustíveis.

2- Calibre os pneus

Nem todos sabem, mas a calibragem dos pneus pode influenciar o consumo de combustível do veículo. Embora os pneus sejam itens externos, a situação em que se encontrarem poderá forçar o motor a trabalhar mais intensamente. Com isso, o consumo de gasolina tende a crescer.

De acordo com consultores automotivos, a calibragem do pneu deve ser feita semanalmente. Isso quer dizer que não dá para adiar recorrentemente a calibragem, como alguns motoristas fazem.

3- Mantenha o tanque de combustível cheio

Por fim, outra dica para reduzir o consumo de combustível se refere ao volume de litro que abastece o veículos. Em resumo, os consumidores que tiverem condições financeiras de encher o tanque de combustível do veículo devem optar por isso.

Essa recomendação existe porque, quando o tanque de combustível não fica cheio, o ar que fica dentro acaba realizando um movimento semelhante ao de empurrar o combustível com mais força. Assim, o consumo pode ficar alterado, acabando de maneira mais rápida.