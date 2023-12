Dillon Brooks acerta a adaga contra o Grizzlies no retorno a Memphis, Jordan Poole silencia os críticos

Foguetes Houston guarda Dillon Brooks acertou uma cesta de 3 pontos para congelar o jogo contra seu ex-time, o Grizzlies de Memphisno domingo no FedExForum. Feiticeiros de Washington‘ Jordan Poole é outro jogador que silenciou os críticos com um desempenho incrível contra o Pacers de Indiana.

Brooks, de 27 anos, marcou 24 de seus 26 pontos no segundo tempo, depois de acertar 1 de 9 em campo nos dois primeiros quartos. Houston superou um déficit inicial de dois dígitos para vencer por 103-96, quando o impetuoso guarda retornou a Memphis pela primeira vez desde que foi negociado com o Rockets na entressafra.

Ja Morant quebra o silêncio antes do retorno após suspensão de 25 jogosTwitter

Ele passou seis temporadas com os Grizzlies e explicou durante sua coletiva de imprensa pós-jogo como a confiança veio até ele após um início frio.

“Eu sabia que precisávamos voltar ao jogo e estava perdendo muitos 3s”, disse Brooks. “Eu sabia que quando comecei a derrubar um, a confiança viria. Mas segurei o seguimento e me senti bem. Então comecei a rolar.”

Brooks liderou a recuperação no segundo tempo e acertou uma cesta de 3 pontos faltando 40 segundos para uma vantagem de 99-94 e roubou um passe dentro de campo logo depois para garantir a quinta vitória consecutiva do Houston.

Grizzlies mostram amor por Dillon Brooks

Os Grizzlies demonstraram amor por Brooks com um vídeo de homenagem durante o intervalo do primeiro quarto e ele falou sobre o que isso significava para ele.

“Parecia que estava de volta em casa”, disse Brooks. “As emoções e tudo mais estavam lá.”

Brooks, no entanto, manteve seu personagem de vilão ao lembrar instantaneamente a todos que seu time de 13-9 está agora 1-0 contra o Grizzlies de 6-18.

“Nunca quero perder para Memphis”, disse Brooks.

Jordan Poole silencia críticos

Poole, 24 anos, teve um início tumultuado em sua gestão no Wizards devido a parecer fora de foco e aparentemente não se relacionar com os companheiros de equipe.

Assim como Brooks, Poole silenciou os críticos na noite de sexta-feira, quando Washington derrotou o Indiana por 137-123, o que resultou em uma derrapagem de seis jogos.

Poole igualou o recorde da temporada com 30 pontos no final do terceiro quarto, mas ficou sem gols no último período. Ele somou oito assistências, enquanto Kyle Kuzma marcou um ponto a mais que ele.

Wizards (4-20) derrotando os Pacers (13.10) é um passo na direção certa, especialmente com o envolvimento de Poole.