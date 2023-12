Direcional Engenharia ABRE VAGAS em SP, BA, PE, AM e DF

A Direcional Engenharia, empresa do setor de construção que atua nos segmentos de médio e alto padrão e, empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, está com diversas possibilidades de emprego em aberto no momento.

Isto é, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado e tenha se interessado, vale a pena consultar quais são os postos de trabalho disponíveis:

Assistente de Vendas – Brasília – DF – Atendimento;

Corretor (a) de Imóveis – Lauro de Freitas – BA – Corretagem: Prospectar e identificar clientes em potencial para a compra, venda de imóveis residenciais. Realizar visitas e apresentações de imóveis, fornecendo informações detalhadas sobre características e benefícios;

Corretor (a) de Vendas Imobiliárias – Brasília – DF – Corretagem;

Auxiliar de Vendas (100% Comissionado) – Manaus – AM – Atendimento;

Consultor (a) de Negócios Imobiliários (100% Comissionado) – Manaus – AM – Atendimento;

Assistente de Vendas – PJ – São Paulo – SP – Atendimento;

Agente de Vendas – Brasília – DF – Atendimento: Realizar o atendimento de leads recebidos pelas plataformas de divulgação. Prospectar novos clientes por meios digitais e em pontos físicos estratégicos; Fazer o gerenciamento da carteira de clientes; Atuar na negociação e fechamento da venda dos empreendimentos;

Consultor (a) de Vendas (100% Comissionado) – Manaus – AM – Atendimento;

Auxiliar de Vendas – São Paulo – PR – Venda Externa;

Auxiliar de Prospecção – São Paulo – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Brasília – DF – Corretagem;

Consultor (a) de Imóveis – Salvador – BA – Corretagem;

Consultor (a) Imobiliário – Recife – PE – Corretagem.

Mais sobre a Direcional Engenharia

Sobre a Direcional Engenharia, é interessante começar ressaltando que a empresa está presente em 13 estados e no Distrito Federal. Além disso, por meio dos seus colaboradores, já realizou o sonho de mais de 180 mil famílias com suas obras e projetos. Ao todo, são mais de 6 mil colaboradores contratados pela companhia.

Por fim, vale frisar também que a Direcional aposta na tecnologia como a grande aliada do método construtivo. Hoje, de acordo com informações da própria empresa, é capaz de construir duas torres de cinco pavimentos, da fundação até o acabamento, em 45 dias. Isto é, trata-se de uma referência no setor.

Como se candidatar em um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



