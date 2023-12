Dirija pelas luzes de Natal na Flórida: Onde você pode dirigir para ver as melhores luzes neste Natal?

TNeste ano, os residentes e visitantes da Flórida podem vivenciar a magia das férias com o melhor drive-thru Natal exibições de luz no estado.

Do North Pole Christmas Light Display de Sowell em Milton, com mais de um milhão de luzes, fotos do Papai Noel, passeios de trem e muito mais, até Suwannee Lights em Live Oak no Spirit of Suwannee Music Park com 10 milhões de luzes, visitas do Papai Noel, fogueiras e canções de natal .

A tradição do dia de Natal da família de Travis Kelce revelada pela esposa de seu irmão Jason

Onde você pode dirigir para ver as melhores luzes neste Natal?

Ilumine suas férias no Dorothy B. Oven Park, em Tallahassee, oferece uma exibição fascinante e não perca a Elf Night para um encontro especial com o Papai Noel.

Vá para Auburndale para ver The Wonderland of Lights e America’s Christmas Village, combinando uma exibição de luzes drive-thru com atividades familiares, artesanato, entretenimento e encontros com o Papai Noel. O Ocala Christmas Light Spectacular no Florida Horse Park oferece um show drive-thru de quase 3 quilômetros com áreas de caminhada, patinação no gelo e muito mais.

No centro-leste da Flórida, o Magic of Lights no Daytona International Speedway encanta com telas de LED, animações digitais e beneficia as instalações da AdventHealth. O sudeste da Flórida oferece o 29º Holiday Fantasy of Lights anual no Tradewinds Park de Coconut Creek, e o Enchanted Place of North Miami apresenta uma exibição de rua lindamente iluminada.

O Lights 4 Hope Holiday Light Show no Okeeheelee Park, em West Palm Beach, oferece um drive-thru de três quilômetros apoiando os esforços de caridade da Lights 4 Hope.

No sudoeste da Flórida, o Magic of Lights no Collier Fairgrounds em Nápoles oferece uma experiência deliciosa de drive-thru com surpresas da Vila do Papai Noel e AR. Mergulhe no espírito festivo com essas encantadoras exibições de luzes de Natal em toda a Flórida.

Enquanto isso, o “Truckin’ for Toys – Annual Toy Drive” é um esforço comunitário no condado de Broward para levar alegria às crianças carentes durante as férias.

Os brinquedos doados, coletados de novembro a dezembro na entrada do Holiday Fantasy of Lights, beneficiam crianças de zero a 18 anos, com distribuições para os hospitais infantis da Fundação Joe DiMaggio e Salah, várias agências comunitárias e instituições de caridade.