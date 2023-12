Dívidas com cartão de crédito? Veja dicas para negociar as taxas e juros

Se você está com dívidas no cartão de crédito, saiba que não está sozinho. Segundo dados do Banco Central, o Brasil tem mais de 208 milhões de cartões de crédito em circulação.

Atualmente, cerca de 60% deles estão com algum tipo de atraso no pagamento. Isso significa que milhões de brasileiros estão pagando juros altíssimos e comprometendo sua saúde financeira.

Mas como sair dessa situação? A resposta é: negociar. Para saber mais sobre como negociar a sua dívida com o cartão de crédito, confira a nossa matéria na íntegra e entenda tudo sobre o assunto.

Como negociar dívida com o cartão de crédito?

Muitas pessoas que estão com dívidas no cartão de crédito e viram a inadimplência virar uma bola de neve podem achar que este é um problema sem solução.

No entanto, negociar as taxas e os juros do cartão com a operadora ou o banco é totalmente possível. Além disso, é possível até mesmo conseguir um desconto significativo na sua dívida. Mas para isso, você precisa seguir algumas dicas:

1 – Conheça a sua dívida

Antes de entrar em contato com a operadora ou o banco, faça um levantamento de quanto você deve, qual é a taxa de juros, qual é o valor mínimo da fatura e quanto você pode pagar por mês. Assim, você terá uma ideia do tamanho do seu problema e do que precisa para resolvê-lo.



2 – Tenha uma proposta

Com base na sua situação financeira, defina qual é o valor que você pode pagar à vista ou em parcelas para quitar a sua dívida.

Mas lembre-se de que quanto maior for o desconto ou o prazo, menor será o seu poder de barganha. Por isso, seja realista e coerente com a sua capacidade de pagamento.

3 – Entre em contato

Ligue para a central de atendimento da operadora ou do banco e explique que você quer negociar a sua dívida do cartão de crédito. Seja educado e cordial, mas também firme e objetivo.

Mostre que você tem interesse em pagar o que deve, mas que precisa de condições melhores para isso. Apresente a sua proposta e ouça a contraproposta. Se não houver acordo, peça para falar com um supervisor ou gerente.

4 – Avalie as opções

Compare as diferentes ofertas que você receber e veja qual delas se encaixa melhor no seu orçamento. Considere não só o valor total da dívida, mas também os juros, as taxas, o prazo e as parcelas.

Não aceite nada por impulso ou pressão. Se precisar, peça um tempo para pensar e analisar as opções com calma.

5 – Feche o acordo

Depois de escolher a melhor proposta, confirme o acordo por escrito ou por e-mail. Guarde todos os comprovantes e documentos que comprovem a negociação. Cumpra rigorosamente o que foi combinado e pague as parcelas em dia.

Se possível, antecipe os pagamentos para reduzir os juros. E evite fazer novas dívidas no cartão de crédito até quitar a atual.

Como evitar dívidas no cartão de crédito?

Após negociar e quitar a sua dívida, é importante se atentar para o uso do cartão de crédito, a fim de evitar novas pendências. Para manter o controle financeiro e usar o seu cartão da melhor forma, é fundamental seguir algumas dicas simples e eficazes: