Dixie Chicks Laura Lynch causa da morte: De que morreu a cantora country?

euaura Lynch, membro fundador da grande banda country feminina The Dixie Chicks, morreu na sexta-feira devido a uma colisão frontal de carro no Texas.

Lynch estava tentando chegar à rodovia fora de O passo quando um carro bateu diretamente nela, provocando sua morte instantânea.

Laura Lynch foi vítima de um acidente de carro fatal enquanto se dirigia para EL Paso, Texas

O motorista do veículo foi levado para um hospital próximo sem ferimentos fatais, enquanto o membro fundador do Dixie Chicks foi declarado morto no cena do acidente.

Lynch se juntou Robin Lynn Macy, Martie Erwin e Emily Erwin em 1990 juntar-se à banda aclamada pela crítica; ela gravou 3 discos com eles antes ela deixou o grupo em 1993.

Laura tocou contrabaixo para a banda e depois se juntou e contribuiu para a banda cantando backing vocals e eventualmente assumindo os vocais principais em “Não deveria ter te contado isso.” que foi gravado em seu último álbum com a banda de mesmo nome.

Depois que ela deixou o grupo, Natalie Maines assumiu seu lugar em 1995 e manteve-se discreta depois da banda e mudou-se para Poços Minerais TX. Ela então teve uma filha chamada Asia e casou-se com um ganhador da loteria com o nome de Mac Wells.

Ao sair da banda, ela dedicou seu tempo livre aprendendo a pintar a óleo e teve pensamentos felizes sobre seu tempo sob os holofotes. Valeu a pena. Eu ficaria anêmico de novo se fizesse isso.”

Lynch mencionou que ela deixou a banda devido à exaustão e saiu antes de alcançarem o sucesso mundial com seu “Espaços bem abertos“álbum lançado em 1998.