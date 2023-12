Djokovic pede inovação no tênis: devemos nos adaptar aos tempos modernos

Aem meio aos rumores da possível criação de um novo circuito para rivalizar com o ATP e o WTA, Novak Djokovic disse que o tênis precisa inovar, embora admita que nada sabe sobre o possível circuito.

Antes de sua aparição com Sérvia no Copa Unidao número 1 do mundo afirmou que apoia o desenvolvimento do tênis.

“Em geral, sempre apoio a melhoria do esporte. Acho que o tênis não está aproveitando todo o seu potencial. Somos um dos esportes mais assistidos e populares do mundo, mas acho que temos sido bastante conservadores e convencionais em certos aspectos. , e isso não tem sido uma grande atração para o público mais jovem”, detalhou Djokovic.

“Sou um grande defensor da nossa história, tradição e tudo mais. Mas acho que temos que tentar nos adaptar aos tempos modernos e tentar entender o que o público mais jovem quer e realmente tornar o tênis mais atraente”.

Djokovic ouviu rumores de nova turnê

Djokovic foi então questionado sobre os planos para uma nova turnê, o que é especialmente significativo quando se vê o impacto que o projeto financiado pela Arábia Saudita Passeio de golfe LIV teve no esporte.

“Também ouvi rumores, mas acho que ainda está nos estágios iniciais e não vimos nada de concreto”, acrescentou.

Além disso, Djokovic não foi o único a falar sobre esses rumores. O mesmo fez Jessica Pegula, a número cinco do mundo, que acredita que é apenas uma questão de tempo até que outro circuito apareça.

“Acho que é inevitável”, disse o americano.

“Fala-se muito sobre isso.”