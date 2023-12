DK Metcalf ejetado: começa briga em campo contra 49ers após quebrar o aquecedor do capacete

Seattle Seahawks receptor amplo DK Metcalf foi expulso no final da derrota da equipe para o São Francisco 49ers no domingo, no Levi’s Stadium, depois de iniciar uma briga em campo quando o quarterback reserva Drew Lock lançou sua segunda interceptação da noite.

Metcalf, 25, já havia demonstrado um ataque de frustração na linha lateral no início do jogo, após o primeiro INT de Lock. O Seahawks WR quebrou o aquecedor do capacete ao bater contra o equipamento.

Patrick Mahomes não acredita que ficou de fora do roteiro da nova temporada da NFLParker Johnson

Assim que a segunda interceptação removeu todas as possibilidades de um retorno para Seattle, Metcalf deu um bodyslam no lineback do 49ers Fred Warnerque retaliou levemente com um empurrão.

Metcalf então enfrentou Warner e agarrou-o pelo capacete enquanto aparentemente gritava, fazendo com que outros jogadores se juntassem à comoção. Deommodore Lenoir também foi expulso em meio à briga.

Pete Carroll avisou DK Metcalf

Os locutores da transmissão mencionaram como o técnico do Seahawks Pete Carrol já teve que falar com Metcalf sobre suas explosões.

Metcalf, que estava a caminho de mais um jogo espetacular no primeiro quarto, ainda não seguiu o conselho.

Ele terminou a disputa com 52 jardas de recepção e um touchdown em duas recepções. Na semana passada, Metcalf marcou três TDs, mas foi uma pena que Geno Smith não pôde jogar contra o San Francisco devido a lesão.