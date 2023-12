Dmitry Bivol elogia Jake Paul: eu o respeito

Dmitry Bivolum boxeador invicto campeão dos meio-pesados ​​que venceu Saulo “Canelo” Álvarez admitiu que tem respeito por Jake Paulo depois que este nocauteou Andre August em 16 de dezembro.

Bivol, claro, sabe do que está falando. O lutador do Quirguistão tem um recorde perfeito de 21 lutas e 21 vitórias (11 KOs), enquanto é atualmente classificado como o terceiro melhor boxeador ativo, peso por peso, pela BoxRec e sexto pelo The Ring.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

Ele também derrotou Caneloconsiderado um dos melhores boxeadores modernos, por decisão unânime em que muitos especialistas concordaram que lisonjeou o mexicano com um placar de 115-113, 115-113, 115-113.

“Para ser honesto,” Búfalo disse ao TMZ: “Gosto que o cara que não é boxeador, ele realmente ama o esporte. Vemos que ele está treinando duro. Eu o respeito por isso.

“Ele está indo e lutando, ele não fica apenas tipo, ‘eu vou vencer todo mundo’ e pensa assim.”

A carreira de Paul continua: ele lutará contra Bivol?

Após o nocaute no primeiro round, onde Paulo desferiu um gancho violento, ele agora detém um recorde profissional de 8-1, com a única derrota sendo contra Fúria de Tommy por decisão unânime em uma luta onde ele conseguiu um knockdown legítimo em Fúria de Tysonirmão mais novo.

Isso atraiu muita atenção, para melhor ou para pior, da comunidade do boxe. Alguns ficam irritados porque um YouTuber está “zombando” de seu esporte ao transformá-lo em um show, enquanto outros realmente dão crédito ao Paulo pelos seus esforços, Búfalo dentre elas.

Paulo agora fez parceria com a equipe de boxe dos EUA antes dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão realizados em Paris, para promover seu talento antes das antigas competições esportivas, mas ele não espera ver Bivol no ringue tão cedo quanto os 33 anos -old disse que não está mais atrás de dinheiro.

“Meu objetivo não é dinheiro agora” Búfalo disse sobre uma possível briga com o YouTuber que virou lutador. “Meu objetivo é sobre cintos.”