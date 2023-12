Do renascimento graças à ayahuasca à surra: será este o fim para Deontay Wilder?

Cgalinha Deontay Wilder (43-3-1) explicou seus motivos para lutar José Parker, primeiro, e depois no confronto altamente antecipado com Antonio Josuéhavia uma justificativa estranha.

Mas foi aceito como é mais selvagem afinal.

Deontay Wilder fala sobre seu futuro após derrota chocante para Joseph Parker

“Tomei ayahuasca. Renasci, é uma das melhores experiências da minha vida”, explicou o americano. Ele estava de volta ao ringue. Entre milhões de expectativas e olhares. Mas a história é bem conhecida. Parker eliminou Wilder em Riad e tudo virou fumaça.

A justificativa para aquela luta foi um “eliminador” para marcar uma data contra Joshua.

“Ele estava contratado para a luta… agora não faz mais sentido”, diz Eddie Hearn, Promotor do Matchroom. Mais selvagem, após a derrota, está afastado dos gramados aos 38 anos e após vários dos melhores momentos recentes no ringue.

Mas Joshua está procurando em outro lugar, com Hrgovic (provável), Zhang (ninguém se atreve a desafiá-lo) e Fúria (irrealizável, por enquanto) as opções possíveis.

Wilder e Parker em açãoLAPRESSE

Wilder ainda não desiste

Por outro lado, mais selvagem permanece apesar da inatividade, do físico diminuído e da incapacidade de mudar os procedimentos nas partidas.

Antes que ele pudesse perder vários rounds e então usar seu poder para mudar uma partida. Esse não é mais o caso.

“Eu não tive tempo. Não dei meus socos. Minhas mãos não entraram como deveriam”, disse o ‘Bombardeiro de Bronze’. Uma coleção de erros e problemas que pesariam sobre qualquer um.

Wilder e Parker, em sua luta.LAPRESSE

Mas não mais selvagem, no momento. Não há luta planejada, pois ele quer grandes bolsas e grandes nomes. Mas isso não significa que ele está desistindo. Não é o fim dele.

“Acontece, às vezes. Mas você vive para ver outra luta. Você vive para viver mais um momento. Continuo muito feliz. Continuo curtindo, sorrindo. Voltaremos. É isso”, confessou.

Não haverá luta com Joshua: “Eu entendo as pessoas se elas estão chateadas”, disse o inglês. Mas isso não é o fim Mais selvagem. “Estaremos de volta”, ele repetiu. Seu Dia do Acerto de Contas pode muito bem ter chegado… mas ele quer continuar. Quem sabe se a ayahuasca o ajudará novamente.