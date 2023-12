Dodgers complementam aquisição de Ohtani com o ás estratégico do Trade for Rays, Tyler Glasnow

Tele Los Angeles Dodgers mais uma vez chegaram às manchetes no mundo do beisebol. Num comércio significativo com o Raios de Tampa Bayo Dodgers adquiriram o arremessador titular Tyler Glasnow e o outfielder Manuel Margotum movimento que sinaliza seu forte compromisso em manter seu status como uma equipe de primeira linha em Liga Principal de Beisebol.

Shohei Ohtaniapresentado quinta-feira pela primeira vez com seu novo time, elogiou recentemente os Dodgers por seu foco consistente na vitória, e esta última jogada de André Friedman, Presidente de Operações de Beisebol, é uma prova dessa cultura vencedora. De acordo com fontes como Jeff Passan, da ESPN, este acordo não se trata apenas de agregar talentos, mas também de construir uma equipe capaz de competir no mais alto nível.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

O comércio vê o Dodgers separando-se do destro Ryan Pepiot e o defensor externo Jonny Deluca. Um aspecto importante do acordo depende da assinatura de Glasnow de uma extensão de contrato com os Dodgers. Dado o recente investimento financeiro substancial da equipa em Ohtaniorganizar as finanças para a extensão de Glasnow parece factível.

As novas adições irão reforçar o elenco dos Dodgers para a nova temporada

Glasnowum arremessador destro experiente, traz uma vasta experiência e um sólido histórico para o Dodgers‘rotação de arremesso. Com um ERA de 3,53 e impressionantes 162 eliminações em apenas 21 partidas para o Rays na última temporada, ele está preparado para fornecer um impulso significativo ao que foi considerado uma rotação questionável.

O comércio também marca o fim do Glasnowmandato com o Raios, uma mudança que parecia inevitável dada a extensão de seu contrato de dois anos em 2022, que inclui um pagamento de US$ 25 milhões para a temporada de 2024. Embora os Rays tenham uma variedade de arremessadores para preencher a lacuna deixada por seu ex-craque, as preocupações com a saúde continuam sendo um desafio para o time do pequeno mercado.

Manuel Margot além do Dodgers não deve ser subestimado. Conhecido por suas habilidades defensivas e rebatidas consistentes (média de carreira de 0,255), Margot traz versatilidade e experiência para o time. Sua presença na sede do clube, juntamente com suas habilidades em campo, sem dúvida agregarão valor ao Dodgers à medida que continuam a lutar pela excelência.

Este movimento estratégico do Dodgers não apenas melhora suas opções de arremesso e campo externo, mas também reafirma seu compromisso em construir uma equipe capaz de alcançar e sustentar o sucesso. Com estas novas adições, o Dodgers estão bem posicionados para enfrentar os desafios da próxima temporada e dar um grande impulso para mais uma vitória na World Series.