Dolly Parton nega ter traído o marido Carl Dean após 57 anos de casamento

eucantor country lendário Dolly Parton, Mesmo em 77 anos, ainda está ativa gravando, realizando shows e fazendo aparições espetaculares e saudáveis, sem planos de se aposentar ainda, apesar dos relatos de que seu marido, Carlos Deanestá com a saúde debilitada.

Com uma carreira tão duradoura quanto Parton’sé natural que rumores tenham girado em torno da figura da cantora, principalmente em relação ao seu casamento com Dean, com quem está casada há 57 anos.

Dolly Parton responde aos rumores

Recentemente, em entrevista à Saga Exceptional, Parton falou sobre os rumores de que ela já foi infiel ao marido, bem como alguns outros rumores malucos que os tablóides ‘inventaram’ sobre ela ao longo dos anos.

Já ouvi muitas coisas bonitas rumores malucos sobre mim ao longo dos anos. Algumas das piores foram que eu quebrei a coluna porque meus seios estão muito pesados, ou que supostamente tive um caso com todo mundo com quem trabalhei.

Um dos artistas de maior sucesso da América

Dolly Parton e Carl Dean estão casados ​​desde 1966 e ambos mantêm seu relacionamento bastante privado, e raramente são vistos juntos em público, então tem havido rumores sobre Parton e o relacionamento deles, além de ambos decidirem não ter filhos juntos.

Parton é um dos artistas mais famosos de todos os tempos nos Estados Unidos, tendo vendido mais de 100 milhões de cópias entre álbuns e singles.