Donald Trump abriu caminho para ‘Home Alone 2’ ao alavancar o Plaza Hotel

Donald TrumpO papel de ator convidado em “Home Alone: ​​​​Lost in New York” não foi um aceno ao seu talento… Acontece que ele estava exigindo o papel em troca de permitir as filmagens em seu hotel.

Diretor Chris Colombo disse ao Business Insider como Trump traçou uma linha na areia – você quer filmar no The Plaza e depois me coloque no seu filme.

Columbus disse: “Como a maioria das locações na cidade de Nova York, você apenas paga uma taxa e pode filmar naquele local. Abordamos o The Plaza Hotel, de propriedade de Trump na época, porque queríamos filmar no saguão. Não poderíamos reconstruir o The Plaza em um estúdio.”

Chris disse que o futuro presidente foi direto… “Trump disse OK. Pagamos a taxa, mas ele também disse: ‘A única maneira de você usar o Plaza é se eu estiver no filme.'”

Agora é o seguinte. Parece que Columbus pensou que Trump seria um aborrecimento para o público, mas foi o contrário… “Quando o exibimos pela primeira vez, a coisa mais estranha aconteceu: as pessoas aplaudiram quando Trump apareceu na tela. Então eu disse ao meu editor , ‘Deixe-o no filme. É um momento para o público.’ Mas ele intimidou sua entrada no filme.”