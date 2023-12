Doncic critica Dunn: Ele está bravo porque estou arrasando com ele

Tele Dallas Mavericks garantiu uma vitória por 147-97 contra o Jazz de Utahmarcado por Luka DoncicO histórico triplo-duplo da carreira de 60 anos. No entanto, o triunfo foi marcado por um incidente provocador, como Kris Dunn confrontado Doncicresultando em faltas técnicas para ambos os jogadores.

A briga se desenrolou no terceiro trimestre, quando Dunndesignado para guarda Doncic, discordou dos movimentos deste último. Em resposta, Doncic riu provocativamente Dunnlevando às faltas técnicas.

“Eu não fiz nada, ele só está bravo, estou arrasando com ele,” Doncic disse aos árbitros.

Apesar da perturbação, Doncic teve um desempenho estelar, contribuindo com 40 pontos, 11 assistências e 10 rebotes em apenas 31 minutos.

“Não sei,” Doncic disse depois do jogo.

“Eu não fiz nada. Estávamos, quero dizer, pressionando um pouco, mas com certeza houve uma falta técnica porque eu não fiz nada.

“Ele colocou um dedo na minha cara e eu simplesmente saí, então não sei como consegui a tecnologia. Não sei. Essas coisas acontecem no jogo. Faz parte do jogo.”

Fazendo história novamente

Particularmente notável foi a conquista do triplo-duplo no intervalo, marcando o quinto mais rápido da história da NBA e o primeiro a alcançar um triplo-duplo de 25 pontos antes do intervalo. Kyrie Irving e Tim Hardaway Jr. também desempenhou papéis cruciais, marcando 26 e 17 pontos, respectivamente.

Do lado oposto, Preto Quebrado Liderou o Jazz com 21 pontos, enquanto Dunn terminou com oito pontos. Olhando para frente, o Independentes estão preparados para enfrentar Portland Trail Blazers em 8 de dezembro e Grizzlies de Memphis três dias depois.