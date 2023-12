Doncic e Hardaway lideraram Mavs sobre o Lakers por 127-125 no primeiro jogo de Los Angeles desde a vitória na Copa da NBA

Luka Doncic está acumulando minutos com o companheiro All-Star Kyrie Irving marginalizado por um pé machucado.

Quando suas costas cooperam, Tim Hardaway Jr. sente a responsabilidade de acumular pontos quando Irving não está por perto.

As provocações de Luka Doncic estimulam a vitória do Mavericks contra o Grizzlies em MemphisX

Doncic fez 33 pontos e 17 assistências, Hardaway marcou 32 pontos, o melhor da temporada, e o Dallas Mavericks venceu Los Angeles por 127-125 na noite de terça-feira no Lakers‘ primeiro jogo desde a vitória no torneio inaugural da temporada.

Antonio Davis terminou com 37 pontos e 11 rebotes, enquanto Lebron James fez 33 pontos, nove assistências e oito rebotes como Lakers‘A sequência de quatro vitórias consecutivas, a melhor da temporada, terminou. LA eliminou uma desvantagem de 15 pontos no início do terceiro quarto para estabelecer uma finalização divertida.

Dante Exum marcou 26 pontos, o melhor da temporada, com sete cestas de 3 pontos, o melhor da carreira, em nove tentativas, acertando 5 de 7 no quarto período para ajudar os Mavs a permanecer na frente. Austin Reaves teve 22 para o Lakers.

Jogar uma noite depois de espasmos nas costas o fez sofrer um arranhão tardio Mênfis, Hardaway atuou bem no segundo jogo de Irving desde que machucou o pé. Ele acertou 10 de 21 arremessos de campo, incluindo 5 de 10 de 3 e 7 de 8 em lances livres.

“Sabendo como eles estão defendendo Luka, eu tive que tentar colocar uma marca no jogo”, disse Hardaway, que havia perdido três dos cinco jogos anteriores devido a problemas nas costas. “Quando qualquer atirador tem algum tipo de luz do dia e você vê o primeiro tiro subir e entrar, a cesta parece um oceano.”

Grant Williams marcou 19 pontos por Dallas em seu retorno de uma ausência de três jogos devido a uma lesão no joelho direito, mas o Independentes ainda estavam sem dois titulares, Irving e Derrick Jones Jr., que está com uma lesão no quadríceps.

Dallas não tinha jogadores rotativos Josh Green (cotovelo) e Maxi Kleber (dedo do pé), e Seth Curry juntou-se a eles quando foi eliminado no intervalo devido a uma lesão no tornozelo.

Doncic registrou seu oitavo jogo consecutivo de 30 pontos em seu terceiro jogo consecutivo com pelo menos 40 minutos. O quatro vezes All-Star não fazia isso desde os playoffs de 2021.

O jovem de 24 anos Doncic jogou todo o segundo tempo na noite anterior para ajudar o Dallas a se segurar na vitória por 120-113 em Memphis, depois jogou 23 dos primeiros 24 minutos contra o Lakers.

O único descanso real veio no final do terceiro, quando a vantagem de seis pontos desapareceu, e ele ainda tinha o suficiente para somar oito pontos e seis assistências no quarto período, terminando aos 43 minutos por noite depois de jogar 44.

“A parte fácil teria sido trazê-lo de volta quando a liderança começasse a diminuir”, disse o técnico do Dallas, Jason Kidd. “Ele não teve uma pausa no segundo tempo ultimamente. Queremos ficar saudáveis. Não queremos que ele jogue 44 minutos agora.”

O Lakers conquistou a primeira vantagem desde o início do primeiro quarto com a primeira cesta de três pontos de Davis desde 29 de outubro para uma vantagem de 95-93 faltando 0,1 segundos para o final do terceiro.

Doncic e James trocaram sinal verde e empataram duas vezes no meio do quarto, antes de James ser marcado por uma falta ofensiva. A 14ª assistência de Doncic resultou em uma cesta de 3 pontos de Exum para uma vantagem de cinco pontos.

Os Mavs, que venceram pela quarta vez consecutiva, lideraram por cinco antes de James acertar um 3 na campainha para a margem final, enquanto Dallas se segurava na segunda noite consecutiva. O Lakers teve dois dias de folga após a vitória na Copa da NBA sobre o Indiana, em Las Vegas.

A SEGUIR

Lakers: Em San Antonio, na quarta-feira, para encerrar um confronto consecutivo no primeiro jogo consecutivo contra o Spurs, que acaba de estabelecer um recorde da franquia com sua 17ª derrota consecutiva.

Mavericks: Minnesota em casa na quinta-feira.