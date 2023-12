Doncic sucumbe ao novo grande apostador da NBA

EUNão foi a noite dos sonhos em Dallas. O Independentes não poderia enfrentar o novo grande jogador da NBA. Luka Doncic não foi suficiente (101-119) contra um doce Lobos de madeiraque ganham jogos em grande estilo, mesmo sem a melhor versão de seus craques. Minesota nos faz ver todos os dias que algo está sendo construído diante dos nossos olhos.

O esforço coral dos visitantes foi superior ao talento do esloveno. O Mavs estrela marcou 39 pontos, 6 rebotes e 11 assistências que pareciam um monólogo pela falta de ajuda do seu lado. O antigo Real Madrid jogador igualou Nowitzki Enquanto o Dallas jogador com mais jogos de 35 pontos (78). Em menos 15 temporadas.

As provocações de Luka Doncic estimulam a vitória do Mavericks contra o Grizzlies em MemphisX

Do lado de Minneapolis, Cidades (21 pontos, 12 rebotes) e um superlativo Naz Reid (27 pontos), que parece o jogador mais evoluído do ano, aniquilou a defesa da casa. É um segredo aberto que o Lobos de madeira são uma equipe.

Mas é surpreendente que, com Antonio EduardoNo pior jogo de pontuação da temporada (9 pontos, 3/19 de campo), eles conseguiram vencer em Dallas. Um exercício de maturidade e um golpe na mesa.

Karl-Anthony Towns, antes Dereck LivelyLM OteroLAPRESSE

Os Mavericks não conseguiram controlar

A primeira metade de Criançaa equipe de foi sensacional. Doncic e Exum estavam constantemente sofrendo MinesotaA defesa é uma das melhores da NBA. Lively foi ousada na frente de Gobertoapesar da boa forma do francês.

Do lado dos visitantes, foi Cidades, Reid e um sensacional Alexandre-Walker que respondeu ao ataque.

Na segunda metade, Doncic foi deixado sozinho. Ele continuou a fazer mágica, marcando de todas as faixas, marcando faltas… mas não foi suficiente. É aí que o Lobos de madeira acelerei a marcha. Reidcom 7/11 na faixa de três pontos e Conley que soube controlar o jogo desencadeou a loucura no banco visitante.

MinesotaO último quarto de 32-19 do United mostrou porque é o líder do Oeste (18-5) e o time mais apto da NBA. Um projeto que ganha maturidade a cada semana e aniquila os melhores times do campeonato. Doncic sucumbiu ao novo grande time do basquete americano.