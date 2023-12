Doncic tranquiliza Mavericks sobre seu futuro: estou feliz aqui

EUnão é incomum no NBA ver estrelas pedirem uma troca quando acreditam que não têm chance de ganhar um título.

Giannis Antetokounmpo ameaçou deixar o Dinheiro se eles não conseguissem entregar-lhe uma equipe competitiva. Assim o fez Lebron James. Eles não foram os primeiros e nem serão os últimos, mas por enquanto parece que a lista não incluirá Luka Doncic.

As provocações de Luka Doncic estimulam a vitória do Mavericks contra o Grizzlies em MemphisX

O armador tranquilizou o Dallas Mavericks sobre seu futuro enquanto conversava com Raquel Nichols. Questionado sobre essa possibilidade depois de uma temporada em que o time nem chegou aos playoffs, Doncic disse estar “feliz. Fui convocado [it was really the Hawks, but he was traded on draft night], me senti em casa desde o primeiro dia e estou feliz como um ‘Mav’. Acho que fizemos grandes movimentos no verão. Estou feliz aqui.”

O jogador esloveno tem contrato garantido de duas temporadas no Dallas e um salário de US$ 40 milhões. Na campanha 26/27, se exercer sua opção de jogador, poderá receber perto de US$ 49 milhões.

Em seu sexto ano na NBA, Doncic está fazendo uma de suas melhores campanhas. Na derrota para o líder da liga Lobos de madeira, ele fez 39 pontos, seis rebotes e 13 assistências. Isso lhe permitiu ampliar sua seqüência de jogos, chegando a 30 pontos para nove. Nesse trecho, que também coincidiu com a paternidade, ele tem média de 35,1, além de 8,3 rebotes e 10,7 assistências.

Estatísticas extraordinárias

O armador é o segundo maior artilheiro da NBA, o segundo maior artilheiro de três pontos, o quarto melhor auxiliar e o quinto em mais minutos jogados, estatística que disparou nos últimos jogos devido à ausência de Kyrie Irvingo outro armador do time.

O Independentes estão em quarto lugar no Conferência Oeste com um recorde de 15-9. Teremos que esperar para ver se eles conseguem chegar aos playoffs deste ano. Atualmente, falar sobre o anel parece muito prematuro. O tempo dirá se suas mudanças de verão os ajudarão a lutar pelo título. Se não, Doncic pode mudar de ideia.