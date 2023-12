Doncic vence Jokic em duelo de candidatos a MVP, mas Nuggets esmaga os Mavs

EUum duelo entre candidatos ao MVP da temporada, Luka Doncic teve seu décimo jogo consecutivo marcando mais de 30 pontos, enquanto Nikola Jokic teve um jogo normal para seus próprios padrões e apesar disso o Nuggets de Denver venceu por 26:130-104.

Serve para explicar a diferença de profundidade dos dois times. Outro fato: Denveras reservas marcaram 62 pontos, Dallas Mavericks‘ tenho 34.

O Independentescom ausências importantes Kyrie Irving, Josh Verde, Cola maxi e novato Dereck Lively II, eram um pouco melhores do que Doncic … e ele teve sintomas semelhantes aos da gripe.

Ele perdeu a sessão de tiro pré-jogo. Ele marcou 38 pontos (22 no segundo quarto), 11 rebotes e oito assistências. Apenas Dante Exum entre seus 13 companheiros que entraram em quadra alcançou 10 pontos.

Nuggets retiram uma bateria

Para o Pepitascom Jokic somando oito pontos, nove rebotes e sete assistências, apareceu toda uma bateria de jogadores.

Jamal Murray foi o melhor com 22 pontos e quatro arremessos de três pontos sem errar, Aaron Gordon igualou seu recorde da temporada com 21 pontos, Reggie Jackson marcou 20, Zeke Nnaji fez 14…

O Independentes aguentou até Doncic peguei um pouco de ar. No final do terceiro quarto, com o esloveno abatido pelo cansaço e pela gripe, o Pepitas fez uma corrida de 21-10 que fez o placar 98-80.