Donna Kelcemãe de NFL estrelas Jasão e Travis, apareceu em um episódio especial do podcast “New Heights” dos irmãos lançado na sexta-feira e ela mais uma vez classificou seus filhos. O Chefes de Kansas City a única esperança do tight end de vencer o Filadélfia Eagles centro é se ele tem bebês com Taylor Swift.

Travis, 34, relembrou a última vez que Donna esteve no podcast, que aconteceu em fevereiro de 2023, antes dos irmãos se conhecerem no Super Bowlquando ela admitiu que Jason é seu filho favorito por causa de suas três filhas.

A mãe de Travis Kelce, Donna, ouve sutilmente a música de Taylor Swift, provocando a reação dos SwiftiesRoberto Ortega

Jason, 36 anos, riu incontrolavelmente quando Donna disse que ele ainda é seu filho favorito. Travis perguntou se a classificação havia mudado desde a última vez.

“Ainda não”, respondeu Donna. Travis brincou sobre “a queimadura”.

Os fãs da NFL agora estão convencidos de que essa foi a maneira de Donna dizer a Travis que sua única esperança de subir na classificação é dar-lhe netos. Por que não com Taylor?

O romance de Travis Kelce e Taylor Swift está forte

Taylor, 34 anos, e sua família passaram o Natal na casa de Travis com seu pai depois que todos assistiram à derrota dos Chiefs para o Invasores de Las Vegas no Estádio Arrowhead.

Durante o episódio de 9 de fevereiro de “New Heights”, Travis disse que queria “encontrar um criador” para que sua mãe Donna “pudesse amar [him] de novo.”

Seu romance com Taylor continua crescendo forte e eles estão se movendo extremamente rápido, então ter filhos daqui a alguns anos não está fora de questão.

Na verdade, houve rumores se espalhando antes do aniversário de 34 anos de Taylor, alegando que Travis estava pronto para propor casamento.