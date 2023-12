Dono do Mets viaja ao Japão para convencer Yamamoto com um acordo de um milhão de dólares

Tele Mets de Nova York não tivemos um ótimo começo de Steve Cohen era, não conseguindo fazer boas campanhas apesar das grandes contratações e possuir a maior folha de pagamento da história da MLB.

Apesar disso, Cohen ainda está procurando melhorar seu elenco e parece apostar tudo no Japão Yoshinobu Yamamoto.

Shohei Ohtani descobre que seu herói de infância o idolatra agoraParker Johnson

Yamamoto é, depois Shohei Ohtanitalvez o melhor agente livre disponível no mercado, sendo postado pelo Búfalos Orix da Liga Japonesa, com muitos times procurando seus serviços, mas talvez nenhum tão interessado quanto Cohen e os Mets.

Cohen viajou ao Japão para ver Yamamoto

De acordo com informações de Mike Puma do The New York Post, Steve Cohen viajou ao Japão para conversar pessoalmente com Yoshinobu Yamamoto e seus representantes, antes que o arremessador japonês vá para o Estados Unidos negociar com as demais equipes interessadas nele.

Yamamoto Acredita-se que o preço potencial do contrato já tenha excedido os US$ 250 milhões iniciais que ele poderia obter, com relatórios indicando agora que ele poderia agora assinar um megacontrato de até US$ 300 milhões ou mais.

A impressionante carreira de Yamamoto

Yamamoto dominou o NPB à vontade nos últimos anos, com um recorde vitalício de 70-29, 1,82 ERA e 986 eliminações em 7 temporadas. Ele ganhou 2 MVPs da Pacific League, 3 prêmios Eiji Sawamura (o equivalente ao Cy Young no Japão) e três Tríplices Coroas consecutivas de 2021 a 2023.

Além disso, foi campeão da Japan Series em 2022 com o Búfalos Orixmedalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e venceu o Clássico Mundial de Beisebol de 2023 com a seleção japonesa.