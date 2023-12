Dorian Finney-Smith se reúne com seu pai ao ser libertado da prisão após 28 anos: não me lembrava de ter tocado nele

Jogador do Brooklyn Nets Dorian Finney-Smith tem 30 anos. A última vez que teve contato físico com o pai ele tinha apenas dois anos. Desde então, a única vez que se viram foi através de um vidro à prova de balas.

Seu pai estava cumprindo pena no Centro Correcional de Greensville, em Greensville, Virgínia. Ele foi libertado na terça-feira e o Nets deu permissão ao jogador para comparecer à sua libertação após 28 anos, nove meses e 10 dias de prisão.

“Tive que tocar seus braços, seus ombros… Só estava tentando senti-lo. Não conseguia me lembrar de alguma vez tê-lo tocado.” Finney-Smith declarado.

“Foi emocionante, inacreditável. O abraço durou mais do que eu provavelmente imaginava.”

Curiosamente, durante a maior parte de sua vida, Finney-Smith não se preocupava com o pai e só começou a reconstruir o relacionamento quando ele próprio se tornou pai. Na verdade, o abraço que o jogador da NBA deu um ao outro foi equiparado apenas ‘ao nascimento de seu filho’

Quem é Elbert Smith?

Elbert Smith, o pai do jogador, é um veterano da Marinha que foi dispensado do serviço militar com honra. Ele já havia sido preso por distribuição de cocaína, mas em janeiro de 1995 se envolveu em um tiroteio.

Ele foi com um amigo, ambos armados, cobrar uma dívida. O assunto complicou-se e seu companheiro atirou em um homem que morreu.

Ambos foram julgados por homicídio em primeiro grau. Seu amigo aceitou um acordo judicial por homicídio culposo e recebeu uma sentença de cinco anos. Smith rejeitou o mesmo acordo, por não ter disparado, e foi condenado a 44 anos de prisão, dos quais cumpriu mais de 28.

Graças à cooperação dos Mavericks e Mark Cuban

O reencontro foi possível com a ajuda do Mavericks, seu ex-time, e Marcos Cubanoo dono da franquia.

Dallas trabalhou para que o Conselho de Liberdade Condicional da Virgínia considerasse Smithé o caso. Finalmente o fez e votou por 3 a 0 para conceder-lhe liberdade condicional em julho passado, embora a papelada exigisse uma espera de cinco meses.

A data prevista era esta terça-feira. Finney-Smith voou para a Virgínia diretamente de Utah, onde o time perdeu na segunda-feira.

Ele pousou por volta das 5h e a liberação de seu pai foi às 14h.

“As últimas 48 horas foram emocionantes e longas. Eles nos deram uma data, mas não um horário específico”, disse o jogador após a derrota para os Knicks,

“Foi o primeiro jogo que meu pai assistiu em casa sem precisar dividir a TV com mais ninguém”, finalizou.

Após o reencontro, Finney-Smith voltou à escalação do Nets. Ele jogou 24 minutos para marcar 10 pontos e dois rebotes na derrota por 102 a 121 para o Knicks.

“Como organização, apoiamos muito a presença do cara naquele dia especial”, disse o técnico Jacque Vaughn.

“Você nunca sabe o que os caras vão enfrentar quando entrarem na quadra.”

Como uma história de Natal, Finney-Smith recebeu o melhor presente que poderia ter: poder abraçar novamente o pai, algo que não fazia desde os dois anos de idade.