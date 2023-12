Drake aposta grande em Leon Edwards para nocautear Colby Covington no UFC 296: ‘Tiro na cabeça, por favor’

Drake está apoiando o campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, no UFC 296.

O popular rapper, que é conhecido por fazer grandes apostas nos eventos principais do UFC, está investindo US$ 250 mil em Edwards para nocautear Covington na luta principal do pay-per-view do UFC de sábado, em Las Vegas.

Se Drake ganhar a aposta, ele receberá US$ 1,2 milhão. Drake adicionando a mensagem “Tiro na cabeça, por favor e obrigado @leonedwardsmma” em sua postagem no Instagram.

Edwards respondeu nos comentários “vamos lá”.

Drake perdeu recentemente $ 500.000 apostando em Israel Adesanya para nocautear Sean Strickland no UFC 293. Strickland venceu a luta por decisão unânime.

A desavença entre Edwards e Covington aumentou depois que Covington fez comentários sobre o pai de Edwards durante a coletiva de imprensa do UFC 296 na noite de quinta-feira, fazendo com que Edwards jogasse uma garrafa de água em Covington.

Após a pesagem cerimonial de sexta-feira, Edwards disse aos fãs que Covington está “praticamente morto” no UFC 296.