Drake perde milhares de dólares, novamente, por apostar no nocaute contra Colby Covington

Tele Drake Curse atacou novamente no mundo dos esportes, mas desta vez mordeu a mão do portador, pois o rapper perdeu pesadamente ao apostar no UFC luta entre Leon Edwards e Colby Covington.

Drakeconhecido por seu sucesso na música, tem se envolvido em intensas apostas relacionadas a Eventos do UFC no passado e no presente, mas o seu mais recente em UFC 296 não aconteceu como ele esperava.

Ele apostou US$ 250 mil em favor de um Leon Edwards nocauteou Colby Covington.Eduardo só poderia vencer por decisão unânime, o que significava a perda da aposta para Drake apesar de ele ter escolhido o vencedor correto da competição de luta. Se ele estivesse correto em sua previsão, Drake teria ganhado robustos US$ 1,2 milhão.

O confronto de Edwards e Covington foi uma das lutas mais esperadas da noite, já que Eduardo estava defendendo seu Título meio-médio do UFC contra o experiente Covington. O evento atraiu muitas celebridades ao local, incluindo Drake que é apaixonado por apostar no UFC.

Essa não é a primeira vez Drake esteve envolvido neste tipo de situação, tendo anteriormente perdido $275.000 numa aposta quando Covington derrotou Jorge Masvidalou US$ 920.000 quando Israel Adesanya perdeu o título dos médios para Sean Strickland.

Vamos esperar para saber quem o canadense escolherá corretamente ou incorretamente no próximo UFC evento.

Drake ganhou milhões em apostas

Apesar das perdas nessas apostas específicas, Drake também obteve sucesso e ganhos consideráveis ​​em outras ocasiões ao apostar em eventos do UFC.

Ele levou para casa US$ 2,7 milhões quando Adesanya nocauteou Alex Pereirae ganhou US$ 1,7 milhão quando Jon Jones tornou-se campeão de duas divisões em UFC depois de derrotar Ciryl Gane.

Então ele claramente não está muito mal nesse cenário mas para cada aposta ganha há duas perdedoras e Drake está sentindo sua perda mais recente.