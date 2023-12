Drake’s Turks & Caicos Bae impulsiona vendas de clubes de praia, afirma gerente

Drake declaração pública de um barman de Turks & Caicos chamado Flacka é o novo dele doença … não apenas fez dela uma celebridade da noite para o dia, mas também fez com que seu local de trabalho obtivesse grandes ganhos financeiros!

Phillip Misickgerente do clube de praia Noah’s Ark, onde Flacka trabalha, disse ao TMZ Hip Hop … o vídeos virais de Drake e Flacka aumentaram drasticamente as vendas de alimentos e bebidas – tanto que ele não teve tempo de quantificar com precisão o aumento.