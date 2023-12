Draymond Green dá um tapa na cabeça de Jusuf Nurkic e é expulso novamente

Os fãs da NBA estão pedindo mais uma suspensão para Draymond Verde … desta vez depois que o astro do Warriors foi expulso por acertar um de seus oponentes no rosto com uma mão direita forte.

O incidente aconteceu no terceiro quarto do jogo do Golden State contra o Suns, em Phoenix, na terça-feira… quando Green parecia estar tentando recuar. Jusuf Nurkic durante uma jogada dentro de campo.

Enquanto Green tentava entrar na pintura, Nurkic ofereceu alguma resistência – e em resposta, Draymond girou, agitou os braços e fez contato com a cabeça do centro do Suns.

Draymond foi expulso após falta flagrante sobre Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 – Relatório do Bleacher (@BleacherReport) 13 de dezembro de 2023

Nurkic imediatamente caiu de dor – e pouco tempo depois, Green foi atingido com uma falta flagrante 2 e expulso da ação.

A expulsão foi a terceira de Green nesta temporada – e a segunda desde ele recebeu a bota para colocar Rudy Gobert em um estrangulamento durante o jogo dos Warriors contra os Timberwolves no mês passado.

Após o último incidente de terça-feira à noite, Green disse aos meios de comunicação que não pretendia bater em Nurkic – e pediu desculpas por suas ações.



Guerreiros do Golden State

“Como você sabe, não sou de pedir desculpas pelas coisas que pretendo fazer, mas peço desculpas a Jusuf porque não pretendia acertá-lo”, disse Green após o jogo. “Eu vendo call com meus braços. Eu não caio para vender um call. Eu não sou um fracasso. Então eu só estava vendendo o call porque ele estava me agarrando e puxando meu quadril para trás. Então, eu me virei e infelizmente eu bati nele.”

Nurkic, por sua vez, não ficou satisfeito com o jogo – embora tenha pelo menos conseguido sorrir sobre tudo isso com os membros da mídia que acompanhavam o jogo.

“Pessoalmente, sinto que esse irmão precisa de ajuda.” Jusuf Nurkic respondeu após levar um soco de Draymond Green. (através da @NBAonTNT) pic.twitter.com/OEv8eqUpxo – Yahoo Sports (@YahooSports) 13 de dezembro de 2023

“Pessoalmente, sinto que esse irmão precisa de ajuda”, disse Nurkic. “Estou feliz que ele não tentou me sufocar.”

Como você sabe, Green foi suspenso diversas vezes em sua carreira por atos semelhantes – incluindo um suspensão de cinco jogos em novembro pela maneira como ele colocou as mãos em Gobert.

Os Warriors e Timberwolves ficaram agitados apenas dois minutos após o início do torneio da temporada 😳 Draymond Green, Klay Thompson e Jaden McDaniels foram todos expulsos. pic.twitter.com/m7UvULewa2 – SportsCenter (@SportsCenter) 15 de novembro de 2023

A maioria espera que uma suspensão seja imposta mais cedo ou mais tarde também para o jogo de Nurkic – resta saber quantas disputas Green será forçado a ficar de fora.