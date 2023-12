Draymond Green, do Warriors, participando de reuniões virtuais para avaliar seu progresso enquanto está suspenso

Guerreiros do Golden State‘estrela suspensa Draymond Verde está supostamente envolvido em reuniões virtuais periódicas para avaliar seu progresso em direção à reintegração.

Essas reuniões do Zoom envolvem dirigentes de equipes, ligas e sindicatos, com o objetivo de avaliar Desenvolvimento de Green ao abordar questões que contribuíram para seus recentes episódios violentos com adversários e um ex-companheiro de equipe.

O jogador suspenso foi descrito como aberto e engajado durante essas sessões, envolvendo seu agente, dirigentes da equipe e representantes do NBA e NBAPA.

Segundo a ESPN, as reuniões em andamento fazem parte do condições estabelecidas pela NBA para o retorno de Greenapós sua suspensão indefinida por soco Jusuf Nurkic, do Phoenix em 12 de dezembro.

Perda financeira para os Warriors

Enquanto Verde tem permissão para participar de sessões de condicionamento e praticar com os Warriors, seu o retorno às atividades regulares da equipe não é esperado antes do início de janeiro.

A suspensão está prevista para cobrir aproximadamente 11 a 13 jogos, salvo contratempos. Verde O contrato, no valor de US$ 100 milhões ao longo de quatro anos, incorre em uma perda financeira de US$ 153.941 para cada jogo suspenso.

Apesar de se tornar elegível para a lista de suspensos após cinco jogos, o Guerreiros não indicaram o desejo de contratar um jogador substituto.

Verdeum ator-chave no Guerreiros dinastia, foi expulso três vezes nesta temporada, gerando preocupações sobre seu comportamento na quadra.

Uma dessas expulsões foi devido a uma briga envolvendo Rudy Gobert, pivô do Minnesota Timberwolves. Durante uma briga, Green colocou Gobert em um estrangulamentoo que resultou em uma suspensão de cinco jogos.