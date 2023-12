Draymond Green falou sobre a raiva na quadra na sessão de 2022 com Deepak Chopra

Draymond Verde está recebendo ajuda em meio à sua suspensão por conduta antidesportiva… uma prática com a qual ele está bastante familiarizado, já que discutiu anteriormente suas lutas emocionais em uma reunião com o guru de autoajuda Deepak Chopra .

A estrela do Golden State Warriors está supostamente buscando aconselhamento após greve Jusuf Nurkic no rosto durante o confronto de terça-feira contra o Phoenix Suns… com a NBA afirmando que ele deve cumprir certas condições antes de voltar ao seu time.

Embora Draymond tenha dito após o jogo que todo o incidente foi apenas um acidente, a Associação claramente sentiu o contrário ao tornar sua punição indefinida para permitir que ele “tome o tempo que precisar para lidar com os desafios que está enfrentando”, de acordo com Adrian Wojnarowski .

Como informamos anteriormente, Green reconheceu sua raiva na quadra no programa Prime Video, “The Sessions”, no ano passado… onde ele explicou como a raiva é “100%” parte de sua identidade como jogador.

Mas a hostilidade, continuou ele, tem mais a ver com a busca de vingança ou com o “vingamento”… o que é muito mais perigoso.

Embora Draymond parecesse entender o que Chopra estava dizendo, isso não acabou com seus problemas na quadra – ele não apenas acertou Nurkic no rosto, mas também sufocou Rudy Gobert, pivô do Minnesota Timberwolves, no início desta temporada, o que levou a uma suspensão.