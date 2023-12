Draymond Green foi suspenso indefinidamente pela NBA após bater na cabeça de Jusuf Nurkic

Draymond Verde vai ficar longe do Golden State Warriors por um tempo… a NBA o puniu com uma suspensão por tempo indeterminado depois que ele deu um tapa no rosto de um de seus oponentes.

A NBA diz que o “histórico repetido de atos antidesportivos” de Draymond está contribuindo para sua suspensão por tempo indeterminado.



Draymond era expulso do jogo de terça-feira contra o Phoenix Suns… quando ele ficou muito físico com Jusuf Nurkic, acertando-o na cabeça com uma forte mão direita durante uma briga no terceiro quarto. Draymond foi atingido com falta flagrante 2 e expulso do jogo.

Draymond foi expulso após falta flagrante sobre Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 – Relatório do Bleacher (@BleacherReport) 13 de dezembro de 2023

É a segunda suspensão de Draymond nesta temporada da NBA… ele foi atingido por um Banimento de 5 jogos no mês passado, depois de colocar a estrela do Minnesota Timberwolves no centro Rudy Gobert em um estrangulamento.



A NBA diz que a suspensão de Draymond começará imediatamente – os Warriors jogam contra os Clippers na noite de quinta-feira – e “ele será obrigado a cumprir certas condições da liga e do time” antes de ser reintegrado.

“O que está acontecendo com ele? Não sei. Pessoalmente, sinto que aquele irmão precisa de ajuda.” Jusuf Nurkic fala sobre a expulsão de Draymond Green pic.twitter.com/qcCKAkT0QL – NBA na TNT (@NBAonTNT) 13 de dezembro de 2023

