Draymond Green lutando com o custo de sua suspensão, prestes a perder seis dígitos por jogo

O atacante estrela do Golden State Warriors, Draymond Green, se encontra em território incerto, já que a duração de sua suspensão por tempo indeterminado permanece indefinida.

Os riscos financeiros são elevados, porém, com Verde pronto para perder US$ 153.941 por jogo se a suspensão durar menos de 20 jogos e um mais substancial US$ 202.922 por jogo se ultrapassar essa marca.

Green foi expulso no terceiro quarto do Warrior’s119-116 derrota para o Suns depois de acertar Jusuf Nurki no rosto durante uma jogada de entrada.

Enquanto Verde enfatizou que pretendia marcar uma falta em vez de acertar Cantosele admitiu ter pedido desculpas ao jogador, mesmo estando “não é alguém que pede desculpas” por coisas que ele pretendia fazer.

Dumars: Indefinido significa acertar

A suspensão segue Verde terceira expulsão da temporada, consequência de uma briga em quadra com Phoenix Suns’Jusuf Nurkic.

Apesar de Verde Insistência de que ele não pretendia causar danos, a NBA está priorizando seu bem-estar mental e emocional em vez de um número fixo de jogos.

NBA executivo Joe Dumars defendeu a gravidade de uma suspensão aberta, afirmando: “Muitas vezes as pessoas ficam presas ao número, tipo ‘Qual é o número?’ Não queríamos fazer isso”,Dumars disse em ESPN “Primeira tomada”.

“O que queríamos fazer era saber que haveria algum nível de punição, mas não queríamos que esse fosse o foco. Queríamos que o foco fosse em como podemos ajudar Draymond também. é a melhor maneira de fazer isso para que as pessoas não se preocupem: ‘O número é muito baixo? É muito alto?’

“Indefinido significa acertar-se. Queremos ver você no seu melhor e a melhor maneira de fazer isso é voltar mental e emocionalmente para onde precisa estar.”

Verde a suspensão não é apenas uma questão de jogos perdidos; isso acarreta um pesado encargo financeiro tanto para o jogador quanto para o Guerreiros.

A resposta de Green em meio à turbulência da suspensão

Apesar do impacto financeiro e do cronograma incerto, Verde parece estar lidando com a situação com uma compreensão da gravidade do incidente de acordo com o Guerreiros Director Geral Mike Dunleavy Jr.

Segundo reportagens da imprensa, Dunleavy afirmou que Verde permanecerá conectado à equipe durante toda a suspensão e que a equipe não tentará expulsar o jogador, mas sim oferecerá toda a ajuda necessária para evitar novos incidentes no futuro.

Enquanto o Guerreiros Ao navegar neste período, a capacidade da equipe de se adaptar e superar desafios será examinada de perto, oferecendo um teste de resiliência tanto para o jogador quanto para a franquia.

O Guerreiros tenha um Registro 2-5 em sete jogos disputados sem Verde na escalação nesta temporada.