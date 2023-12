Drew Lock lidera retorno incrível contra os Eagles e ganha novos fãs com entrevista carismática

Centrando em Segunda à noite futebolo Filadélfia Eagles eram favoritos de quatro pontos na estrada, após duas derrotas desmoralizantes para o topo NFC equipes. A maioria das pessoas esperava que os Eagles cuidassem de seus negócios em Seattle, especialmente com o Seahawks começando como quarterback reserva Drew Lock.

Os Eagles estiveram no controle durante boa parte do jogo, mas Lock tinha uma história para escrever com o jogo em jogo. Faltando pouco menos de dois minutos para o final do jogo perdendo por quatro pontos, Lock liderou uma 10 jogadas e 92 jardas que terminou com um passe para touchdown da vitória para Jaxon Smith-Njigba.

Drew Lock dá entrevista pós-jogo fantástica

Após o jogo, Lock deu uma entrevista franca e honesta, onde falou sobre como foi para ele entrar e vencer este jogo.

É muito difícil ser reserva e ter que intervir em um jogo tão importante, especialmente contra o atuais campeões da NFCe entregar. Mas Lock fez exatamente isso, e ele conquistou muitos fãs casuais com suas palavras pós-jogo.

Não haverá nenhuma controvérsia sobre o quarterback, já que o técnico principal Pete Carrol insistiu depois do jogo que Geno Smith continuará sendo o starter. Falando em Smith, ele estava entusiasmado por seu companheiro de equipe após o passe para touchdown.

Os Seahawks estão agora 7-7 e diretamente no Imagem do playoff NFC. Eles estão em 8º lugar, mas têm o mesmo recorde do Minnesota Vikings e Rams de Los Angeles na frente deles. Eles conseguem o Titãs do Tennessee, Pittsburgh Steelers e Cardeais do Arizona nas últimas três semanas da temporada.