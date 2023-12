DROGA! Eles eram bons: hospital da perna direita, cemitério da perna esquerda – a lenda de Mirko Cro Cop

DROGA! They Were Good celebra a carreira dos nossos lutadores favoritos da história do MMA. Neste episódio, a equipe do MMA Fighting mergulha fundo na lendária carreira de Mirko Cro Cop.

Tornando-se conhecido no kickboxing como um dos lutadores mais emocionantes do K-1, Mirko Cro Cop fez a transição para o MMA em 2001 e rapidamente se tornou um dos lutadores de destaque do Pride FC. Deixando um rastro de corpos inconscientes em seu rastro graças ao seu chute alto de esquerda devastador, Cro Cop se tornou um dos pesos pesados ​​mais talentosos e amados da história, vencendo mais notavelmente o Pride Openweight Grand Prix em 2006 e servindo como metade do Fight. da Década contra Fedor Emelianenko. Seguiu-se uma fase decepcionante no UFC, mas Cro Cop encontrou uma nova vida com um ressurgimento tardio de sua carreira que o levou a conquistar o título mundial do K-1 e vencer o RIZIN Openweight Grand Prix em 2016, antes de pendurar as luvas definitivamente em 2019, após um derrame. .

Quais foram as performances mais icônicas e quais foram as nossas lembranças favoritas da carreira de Cro Cop? Ouça como as equipes do MMA Fighting relembram a lembrança de um dos atacantes mais devastadores da história do MMA.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados quinzenalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.