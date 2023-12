Droga Raia ABRE CARGOS para Atendente, Orientador e mais!

A Droga Raia, empresa que é uma das bandeiras do Grupo RD (Raia Drogasil S.A.), está contratando novas pessoas em alguns estados do país. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia que possui mais de 800 lojas em todo o Brasil, visualize quais são os postos de trabalho ofertados:

Atendente de Loja – Granja Julieta/Alto da Boa Vista – São Paulo, SP;

Atendente de Loja – Granja Vianna/Raposo Tavares – Cotia, SP;

Orientador (a) de Loja Itaim – Vila Nova – São Paulo, SP;

Atendente de Loja – Saúde, Vila Mariana, Chácara Klabin – São Paulo, SP;

Operador (a) de Loja e Caixa – Zona Leste – São Paulo, SP – Dias úteis e feriados;

Atendente de Farmácia – Maringá – PR;

Atendente de Loja – Moema, São Gabriel, Cerqueira Cesar , Faria lima – São Paulo, SP;

Jovem Aprendiz – Programa Primeiros Passos – São Paulo – SP;

Orientador (a) de Loja – Canoas, RS – Dias úteis e feriados;

Auxiliar de Loja – Novo Hamburgo, RS – Dias úteis e feriados;

Estagiário (a) de Farmácia – Balneário Camboriú, SC;

Farmacêutico (a) – Granja Vianna/Raposo Tavares – Cotia, SP;

Farmacêutico (a) – São Paulo – SP.

Mais sobre a Droga Raia

Sobre a Droga Raia, podemos ressaltar que trata-se de uma das cinco maiores redes de drogarias do país em termos de receita e a segunda maior rede em número de lojas, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, ou Abrafarma, relativo a 2010 e, dentre estas, é a que mais cresceu em vendas desde 2007.

Além disso, a companhia atua há 105 anos no mercado brasileiro de drogarias, um setor em forte crescimento em função do aumento da renda e do envelhecimento populacional. O mercado é pulverizado, mas está em processo de consolidação.

A Droga Raia se posiciona como varejo de especialidade, focados em Medicamentos de Marca e Medicamentos Genéricos sujeitos à prescrição médica, Produtos OTC, incluindo medicamentos isentos de prescrição e produtos para saúde, e Produtos de Perfumaria, que inclui artigos de higiene e beleza.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Droga Raia, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Indeed.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!