Drogaleste ABRE VAGAS para Balconista, Farmacêutico (a) e mais!

A Drogaleste, empresa que é uma das melhores redes de drogarias não só da zona leste de São Paulo, mas também da zona norte, de Guarulhos, Santo André e Itaquaquecetuba, está contratando novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, caso esteja na busca por um emprego no ramo, saiba quais são os cargos abertos:

Auxiliar de Reposição PCD – São Paulo – SP – Farmácia;

Operador (a) de Caixa – ZONA LESTE – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Reposição – Zona Leste – São Paulo – SP -Atendimento;

Estagiário (a) de Ensino Médio – São Paulo – SP – Atendimento;

Analista de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Balconista de Farmácia – São Paulo – SP – Farmácia: Atender os clientes com cortesia e respeito, fornecendo informações precisas e orientações sobre medicamentos. Realizar a dispensação e venda de medicamentos, de acordo com as normas e procedimentos da empresa;

Farmacêutico (a) – São Paulo – SP – Farmácia;

Gerente de Farmácia – São Paulo – SP – Farmácia;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Farmacêutico (a)- Zona Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Balconista de Drogaria – ZN – São Paulo – SP – Farmácia;

Operador (a) de Caixa – ZN – São Paulo – SP – Farmácia;

Gerente Comercial de Varejo – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Drogaria – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Farmácia – São Paulo – SP – Farmácia.

Mais sobre a Drogaleste

Falando mais sobre a Drogaleste, vale destacar que a empresa surgiu há 30 anos, no extremo leste de São Paulo. Hoje, tem o orgulho de contar com lojas modernas, com atendimento personalizado, grande variedade de produtos e entregas rápidas, como nas farmácias de bairro.

Além disso, tem orgulho da sua origem, da sua gente. São mais de 400 pessoas trabalhando para trazer o que existe de melhor. Em resumo, trabalhar na Rede Droga Leste é participar diariamente em um ambiente que respeita e acolhe as diferenças com muito espaço para crescer e aprender, e você também pode fazer parte dessa grande jornada.

Confira alguns benefícios da empresa

Vale-Refeição;

Vale-Transporte;

Seguro de vida;

Convênio Farmácia.

O que é preciso para se candidatar?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Drogaleste, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

