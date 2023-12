Drogaria Araujo RECRUTA COLABORADORES em diversas cidades

A Drogaria Araujo, famosa farmácia que é líder absoluta nas áreas onde atua na capital mineira e em diversas cidades do interior de Minas Gerais, está com inúmeras oportunidades de emprego abertas. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são as vagas disponíveis:

Oficial de Manutenção | Centro de Distribuição – Contagem – MG – Logística;

Repositor (a) – Ipatinga – MG – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Ipatinga – MG – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Ipatinga – MG – Atendimento;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento | Centro De Distribuição – Contagem – MG – Efetivo;

Agente de Prevenção e Perdas – Divinópolis – MG – Fiscalização;

Agente de Prevenção e Perdas – Contagem – MG – Fiscalização;

Comprador (a) Pleno – Belo Horizonte – MG – Compras: Realizar com disciplina as compras do dia, conforme necessidade do mix. Gerir todo o mix atual de produtos da marca Mió zelando pelos resultados esperados. Gerir toda agenda de auditorias e homologação de fabricantes da marca exclusiva;

Encarregado (a) de Operações Logísticas | Centro De Distribuição – Belo Horizonte – MG – Logística;

Fiscal de Loja – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Operações Logísticas – Contagem – MG – Logística.

Mais sobre a Drogaria Araujo

Falando um pouco mais sobre a empresa, podemos frisar que a Drogaria Araujo é uma rede que está fisicamente presente em 50 municípios de Minas Gerais, com mais de 300 lojas. Não à toa, a empresa é uma das marcas mais lembradas do prêmio Top Of Mind e entre as mais lembradas no segmento Excelência – Drogaria/ Farmácia, com alto percentual de votos.

Além disso, seus canais digitais permitem atender aos clientes em todo o país. Sempre mantendo o padrão Araujo de qualidade, que é composto por um mix completo com mais de 22 mil produtos, além de um atendimento diferenciando nos seus serviços de saúde.

Visualize alguns benefícios

Vale transporte;

Seguro de vida;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Convênio Araujo (desconto em todos os produtos da Mió, manipulados e alguns outros produtos variados);

Participação nos resultados (PPR);

Parceria com universidades (cursos, graduações e pós-graduações);

Parceria com escolas de idiomas;

Parceria com SESC;

Descontos em estacionamentos e restaurantes próximos aos prédios administrativos.

O que é necessário para se candidatar?



Como você já pôde ver a lista de cargos da Drogaria Araujo, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

